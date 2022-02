Thomas Krol vroeg in actie op olympische 500 meter

Schaatser Thomas Krol komt zaterdag bij de Olympische Spelen in Peking op de 500 meter al vroeg in actie. De winnaar van olympisch zilver op de 1500 meter rijdt in rit 3 tegen Jeffrey Rosanelli uit Italië.

Merijn Scheperkamp komt in rit 8 uit tegen de Chinees Tao Yang. Voor de 21-jarige Nederlandse sprinter is het zijn debuut op de Spelen. Kai Verbij neemt het in de daaropvolgende rit op tegen de Rus Roeslan Moerasjov. De 500 meter in de National Speed Skating Oval in de Chinesehoofdstad begint om 9.53 uur Nederlandse tijd.

Achtervolging

Voor de 500 meter van de mannen komen de vrouwen in actie in de kwartfinales van de ploegachtervolging. Het Nederlandse team met Ireen Wüst, Irene Schouten, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud neemt het in de tweede van de vier kwartfinales op tegen Noorwegen. Die race begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.