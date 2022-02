Oplossing drinkwatertekort: "Eerst onafhankelijk onderzoek naar winning meer drinkwater"

Voordat Vitens miljoenen kubieke meters water extra mag pompen uit wingebieden de Archemerberg en Vechterweerd, moeten de gevolgen voor landbouw en natuur onafhankelijk worden onderzocht. Dat vindt GroenLinks in de Provinciale Staten, dat erop wijst dat de haalbaarheid van de extra waterwinning nu is onderzocht door Vitens zelf.

In de strijd tegen het dreigende drinkwatertekort in Overijssel mag Vitens extra maatregelen nemen van de provincie Overijssel. De capaciteit van de waterwinningen in de Archemerberg (bij Ommen) en Vechterweerd (tussen Zwolle en Dalfsen) mag worden uitgebreid, waardoor jaarlijks drie miljoen kubieke meter drinkwater extra beschikbaar komt.

Techische kant

"We hebben wel vertrouwen in de technische kant van dat onderzoek van Vitens, in de manier waarop Vitens het water wint", zegt fractievoorzitter Lucas Brinkhuis van GroenLinks Overijssel.

Het probleem van de partij zit 'm in de gevolgen van die extra waterwinning voor de omgeving. "Vitens is niet ingesteld op de bredere afweging tussen waterwinning, landbouw en natuur", aldus Brinkhuis die er op wijst dat het belang van Vitens toch vooral het omhooghalen van meer drinkwater is.

Vitens heeft in 2018, 2019 en 2020 nog nooit zoveel drinkwater moeten leveren. Oorzaak zijn de lange, warme, maar vooral ook droge zomers, waarin de vraag naar drinkwater enorm toenam. Het luidde tot een noodkreet van Vitens aan het adres van de provincie. De leveringszekerheid van drinkwater in Overijssel is in groot gevaar, luidde de boodschap in november aan het adres van de provincie. De vraag naar drinkwater groeit, maar extra mogelijkheden om water te winnen, zijn er niet.

GroenLinks begrijpt dat Vitens meer water omhoog wil pompen, maar de partij wil ook dat goed wordt gekeken naar de gevolgen die de extra waterwinning heeft voor de natuur en de landbouw in de omgeving.

Oude vergunningen

"Deze verhoging van de waterwinning is niet alleen gebaseerd op onderzoek van Vitens zelf, maar ook op basis van vergunningen die decennia geleden zijn afgegeven", aldus Brinkhuis.

Woensdag debatteert Provinciale Staten over de noodkreet van Vitens en de oplossingen die nu op tafel liggen. "GroenLinks gaat daarin vragen naar een onafhankelijk onderzoek voordat extra water gewonnen wordt", zegt Brinkhuis.

Als uit dat onafhankelijke onderzoek naar voren komt dat de extra waterwinning leidt tot schade aan natuur of problemen voor landbouwbedrijven, dan vindt GroenLinks dat er gekeken moet worden naar compensatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld het uitkopen van landbouwbedrijven.

Regierol provincie

"Wat GroenLinks betreft neemt de provincie de regie in alle zaken rondom drinkwater, inclusief de eventuele aankoop van landbouwgronden en natuurcompensatie."