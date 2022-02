Nachtcafés in Zwolle gehoorzamen en gaan morgennacht toch niet open

Na een overleg vanmiddag tussen de kroegeigenaren, is de conclusie dat ze het niet waard vinden om actie te voeren. Het ziet er naar uit dat het niet lang meer duurt dat de lockdown wordt opgeheven.

Om nu nog tegen het huidige beleid in te gaan heeft geen zin, zegt Dennis Kaatman, de eigenaar van studentencafé Het Vliegende Paard. "We willen op dit moment niet tegenover de gemeente willen staan." De verhoudingen met de gemeente en met de handhavers is tot nu toe goed geweest. "De lokale overheid heeft geprobeerd het verschil te maken voor ons. We hoeven het nu niet meer op de spits te drijven."

Clubs en nachthoreca in heel het land willen morgenavond (en -nacht) de deuren openen onder de noemer 'De Nacht Staat Op'. Ze zijn willen actievoeren tegen het coronabeleid, dat er voor zorgt dat ze al bijna twee jaar de deuren gesloten moeten houden.

Erg makkelijk viel dat besluit niet. De kroegbazen willen heel graag weer op een gebruikelijke manier open. De gasten staan te popelen. Nu de vooruitzichten gunstig lijken is het nog even een kwestie van volhouden.

"Wij wilden open om aandacht te vragen voor onze positie en om perspectief te krijgen. En dat kwam ook afgelopen week. Er kwam steeds meer naar buiten over versoepelingen volgende week", zegt Kaatman.

De veiligheidsregio en de Zwolse horeca over het niet doorgaan van de horeca-actie:

'Gebaat bij maatregelen'

De rekenmodellen die moeten voorspellen hoe het aantal coronabesmettingen zal verlopen en wat daarvan de invloed op de ic's zal zijn, zijn gebaat bij dit weekend met maatregelen. "Daar wordt rekening gehouden met de horeca die nog om tien uur 's avonds dichtgaat. We kunnen niet het risico lopen door nu niet te handhaven waardoor er later toch weer coronamaatregelen ingevoerd moeten worden", aldus Arjan Mengerink, directeur Veiligheidsregio IJsselland.

Mengerink snapt de behoefte om tot laat naar de kroeg te gaan. Ook ziet hij in dat de horeca-ondernemers het nodig hebben. Maar hij denkt niet dat een weekend eerder verder versoepelen handig is. "Want als dat toch tot een aantal besmettingen of ziekenhuisopnames leidt, zullen een week later andere maatregelen van kracht blijven. Dat is iets wat we met elkaar niet moeten willen."

Ook de Twente autoriteiten geven geen gehoor aan de horeca-actie. Alle Twentse gemeenten hebben aangegeven om de sluitingstijd van 22.00 uur te zullen handhaven.

De aangekondigde politiestakingen spelen volgens de veiligheidsregiodirecteur geen rol. "De gemeenten zetten BOA's in om te handhaven. Dat kan ook vooraf met een last onder dwangsom, maar ook achteraf. Daar hoef je niet altijd voor de kroeg in. Er zijn ook komend weekend afspraken met de politie. Zij laten echt niet boa's in de problemen komen, dan helpen ze echt."