Truckers uit Overijssel willen 'vrijheid terug' en protesteren in Den Haag

Truckers uit onder andere Overijssel protesteren vandaag tegen de coronamaatregelen in Den Haag. De chauffeurs hebben met hun vrachtwagens de toegang tot het Binnenhof geblokkeerd. Ze doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland, geïnspireerd op de protesten in Canada en Parijs.

In Canada zijn truckers al weken aan het protesteren. De reden was dat het huidige coronabeleid in dat land chauffeurs zonder vaccin niet toelaat de grens over te steken. Inmiddels is de actie overgewaaid naar Nederland. Truckers hier willen vooral hun "vrijheid terug", door bijvoorbeeld zonder test of vaccin gebruik te kunnen maken van toilet- of eetgelegenheden onderweg.

Overijssel

Op meerdere plekken in het land - waaronder in Zwolle - verzamelden truckers zich vanmorgen om in konvooi richting Den Haag te gaan. Inmiddels is het Binnenhof afgesloten en heeft de politie de demonstranten gevorderd zich te verplaatsen naar het Malieveld.

Daar wordt door een grote groep geen gehoor aan gegeven, maar de politie heeft nog niet ingegerepen. De prioriteit ligt nu bij het bereikbaar houden van Den Haag en de veiligheid van niet-demonstranten, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Paar honderd voertuigen

Volgens een verslaggever van de NOS staan er vanaf het Malieveld tot en met het Torentje een paar honderd voertuigen. Het protest veroorzaakt hierdoor overlast in de stad: verkeer staat vast rondom de binnenstad en bus- en tramlijnen moeten omrijden.

De gemeente zegt op Twitter dat deelnemers aan het konvooi die onderweg zijn naar Den Haag, hun voertuigen kunnen parkeren bij het stadion van ADO Den Haag. De binnenstad is niet bereikbaar.