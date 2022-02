FC Twente mist alleen Wout Brama voor duel in Johan Cruijff Arena

"Er zijn verder wel jongens met wat klachtjes maar over het algemeen staan we er goed op", schetst Jans in aanloop naar zondag. Naast Brama en de langdurig geblesseerden Jody Lukoki en Kik Pierie kan de oefenmeester hoogstwaarschijnlijk een beroep doen op alle spelers.

Klinkende cijfers

De cijfers die beide formaties na de winterstop kunnen overleggen klinken als een klok. In de competitie wist zowel Ajax als FC Twente tot dusver alle duels in dit kalenderjaar om te zetten in een overwinning.

Lef tonen

Jans is beducht voor de kwaliteiten van de Amsterdammers, die midweeks de vloer aanveegden met Vitesse (5-0) in het bekertoernooi. "Ze hebben het tegen Vitesse heel goed uitgespeeld. Ook tegen Heracles was Ajax echt veel beter. Ze zijn 2022 echt heel goed begonnen, maar ze hebben thuis van Utrecht verloren en tegen Go Ahead gelijkgespeeld. Er zijn ook wedstrijden waarin Ajax niet goed is en dat heeft te maken met hoe je ze bestrijdt. En dat heeft te maken met lef. Dat moeten wij bewijzen aanstaande zondag", aldus Jans.

De Oosttribune

De wedstrijd tussen Ajax en FC Twente begint zondag om 16.45 uur en is uiteraard live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost. Ook op onze online kanalen mis je niets van het duel.