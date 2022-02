Kaj Sierhuis bezorgt Heracles tegen FC Utrecht eerste zege sinds half december

Na vier minuten leek er al de eerste kans te komen voor Heracles, maar Sierhuis zag een voorzet van Nikolai Laursen net voor zijn voeten worden weggehaald. Na twintig minuten kon de spits wel schieten, maar zag hij Fabian de Keijzer zijn inzet tot hoekschop verwerken.

Weinig kansen

Een paar minuten voor rust was het Laursen zelf die ineens gevaarlijk was. Zijn kopbal vloog echter over het doel van Utrecht. Die ploeg stelde er weinig tot niets tegenover in de eerste helft en dus bleef het bij 0-0 na 45 minuten.

Na rust wel sensatie

Direct na rust waren er wel twee kansen voor Utrecht. Djevencio van der Kust schoot op de kruising en in dezelfde aanval schoot Mark van der Maarel over. Aan de andere kant was het ook bijna raak. De Keijzer bracht redding op een inzet van Sierhuis en een fraaie omhaal van Basacikoglu.

Kansen blijven komen

Henk Veerman liet zich tien minuten na rust ook gelden, de nieuwe spits van Utrecht schoot via een Heracles been hard over. Net na het uur was Luca de la Torre dichtbij, ook hij schoot over. Veerman probeerde het na driekwart wedstrijd opnieuw en schoot via het been van Mats Knoester hard in het zijnet.

Blaswich zeer belangrijk

En kort daarna had Janis Blaswich een antwoord op een poeier van de spits. De Duitse doelman werd een uitblinker, want kort erna hield hield hij nog twee keer de bal knap uit zijn doel. Sierhuis ging tien minuten voor het einde alleen op De Keijzer af, maar verprutste de mogelijkheid.

Toch treffer Sierhuis

Een paar minuten later deed hij dat niet. Hij nam goed aan op aangeven van Basacikoglu, die de bal weer op fraaie wijze kreeg van Noah Fadiga, en schoot van dichtbij de 1-0 binnen. Utrecht wist niets meer terug te doen en dus was de belangrijke zege van Heracles een feit. De ploeg stijgt door de zege drie plekken en is nu twaalfde in de stand van de Eredivisie.

Blessure doelpuntenmaker

Grote tegenvaller was nog wel het geblesseerd uitvallen van doelpuntenmaker Sierhuis. Hij lijkt een zware knieblessure te hebben overgehouden aan het duel en ging huilend het veld af. Na afloop gaf hij aan vocht in zijn knie te hebben en de reactie morgen af te wachten. Mogelijk wordt er dan een scan van de knie gemaakt.

Heracles Almelo - FC Utrecht 1-0

1-0 Sierhuis (82)



Arbiter: Dieperink

Geel: Van der Maarel, Quagliata, Basacikoglu



Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata; Schoofs (Sierra/46/Hoogma/88)), De la Torre, Kiomourtzoglou; Laursen, Sierhuis (Szöke/90+3), Basacikoglu (Hansson/88).

FC Utrecht: De Keijzer; Van der Maarel (Ter Avest/67), Van der Hoorn, Janssen, Van der Kust; Boussaid (Ramselaar/60), Maher, Mahi (Sylla/60), Timber; Douvikas (Van der Streek/67), Veerman.