Sluiting kinderhartcentrum Groningen voorlopig uitgesteld

De sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen gaat voorlopig niet door. Minister Kuipers van Volksgezondheid laat het plan opnieuw beoordelen. De sluiting hing al een tijd in de lucht. Ook in Overijssel maakten kinderartsen en ziekenhuizen zich zorgen gemaakt over een eventuele sluiting.

"Ik ben bereid als daar inhoudelijk redenen voor zijn, de keuze voor deze locaties te heroverwegen", schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer, meldt de NOS.

Volgende week staat een debat gepland over de omstreden sluiting van kinderhartcentra in Groningen en Leiden. Van de vier centra in Nederland zouden er twee over moeten blijven, die in Utrecht en Rotterdam. Ook politieke partijen als D66 en het CDA worstelen met het besluit van Kuipers' voorganger Hugo de Jonge om juist de locaties in Groningen en Leiden dicht te doen.

Dichtstbijzijnde ziekenhuis

Voor veel mensen uit Overijssel is Groningen de dichtstbijzijnde plek voor een hartoperatie. Exacte cijfers zijn er niet, maar jaarlijks ondergaan zo'n 200 tot 250 inwoners van Overijssel een specialistische hartoperatie in Groningen, zei kindercardioloog Rolf Berger van het UMCG vorige maand nog. "Dit is de regio waar nu de klappen gaan vallen." Meer dan veertig Overijsselse kinderartsen stuurden daarom een brandbrief aan minister Kuipers.

Dat deden ook de vijf Overijsselse ziekenhuizen. Ze maakten zich zorgen over de bereikbaarheid van de kindzorg in het algemeen in Oost-Nederland. "De beschikbaarheid van deze essentiële zorgvoorziening in Noordoost-Nederland komt ernstig in gevaar. Er ontstaat een onnodig groot verschil in acute behandelmogelijkheden en daarmee overlevingskansen, alleen op basis van geografie. Dit is voor ons onaanvaardbaar", schreven de ziekenhuisbestuurders van Isala, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh, MST en ZGT.

Onderzoek

De Overijsselse ziekenhuizen eisten een onafhankelijk onderzoek, waarin wordt gekeken naar de gevolgen van de sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG. Dat gaat nu ook gebeuren, heeft Kuipers aangekondigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat dat onderzoek doen.

"Mocht de NZa op basis van de impactanalyse concluderen dat er gegronde inhoudelijke redenen zijn om een andere keuze te maken over de locaties, dan ben ik bereid om dit te heroverwegen."

Hij heeft een duidelijke voorwaarde: het moeten niet meer dan twee locaties zijn. Het onderzoek van de NZa moet voor de zomervakantie afgerond zijn.