Basacikoglu belangrijk voor Heracles met assist: "Buitenspelers zijn momentenspelers"

Bilal Basacikoglu was vanavond belangrijk voor Heracles Almelo. Hij gaf de assist bij de enige treffer van de wedstrijd tegen FC Utrecht van Kaj Sierhuis. In de eerste helft vielen er geen kansen te noteren, na rust echter des te meer. Dat de meeste voor Utrecht waren, merkte ook de buitenspeler van de Almeloërs.

"Ze hebben natuurlijk veel kansen gehad. Op een gegeven moment was het flipperkast bij ons in de zestien. Maar we wisten, zolang het 0-0 blijft, gaan wij de mogelijkheden krijgen. En we hebben volgens mij aardig wat kansen gehad. Gelukkig maken we er een en de drie punten zijn op dit moment heel belangrijk. Dat spreekt voor zich, denk ik."

Het zat niet mee

Basacikoglu speelde niet bijzonder goed, vond hij zelf, al scoorde hij nog bijna met een zeer fraaie poging: "Het zat niet mee. Vooral na die omhaal dacht ik, bij iemand anders zou 'ie er wel in gaan en bij mij wordt 'ie er weer uitgehaald. Alleen ik denk dat dat soort kleine kansen wel het publiek meeneemt in de sfeer en dat we er toch weer iets meer in gaan geloven dan normaal. En dan zie je dat het doelpuntje uiteindelijk toch valt."

Momentenspelers

De aanvaller ging met Heracles mee in het stijgende niveau van de wedstrijd. "Eerste helft ging een beetje stroef. Buitenspelers zijn momentenspelers en als je dan de assist mag geven in een middelmatige wedstrijd, is dat lekker en het geeft toch wel vertrouwen naar de volgende wedstrijd en dat heeft een buitenspeler soms nodig."

Blijven geloven

Heracles stijgt door de zege van de vijftiende naar de twaalfde plek in de stand, maar het is nog lang niet veilig. Toch lijken de mensen bij de club niet in de stress te raken. "We zeggen tegen elkaar, we moeten in elkaar blijven geloven. En als je de wedstrijden ziet, we spelen niet slecht. Het is niet dat we worden weggespeeld en daarom wat lager op de ranglijst staan. We moeten daarin blijven geloven en elke wedstrijd als een finale zien. Vandaag zijn het drie punten en hopelijk kunnen we daar volgende week op doorbouwen."