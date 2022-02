Varkensboerin Annemarie Noordman uit Lemelerveld: "Wees welkom in mijn stal, maar wel met toestemming"

"Wij hebben twee verschillende stallen," vertelt Annemarie enthousiast in het radioprogramma Groot Onderhoud. "Deze mooie lichte zichtstal heet de Varkenshoff. Hier ontvang ik mensen die willen weten hoe het er in een varkensstal aan toe gaat."

Dan wijst ze naar de andere stal die ze door het raam laat zien en zegt: "In die stal zitten de andere 6000 varkens. Hij ziet er aan de buitenkant heel donker uit. Dat moest van de gemeente, zodat de stal niet teveel op valt in het landschap. Maar ook dat dak laat veel natuurlijk licht door. Zo hebben de varkens en ook wij gewoon fijn daglicht."

Annemarie Noordman in de Varkenshoff (Foto: Jauke Boerdam)

Educatie

Buitenstaanders mogen alleen in de Varkenshoff naar binnen. "Maar in beide stallen moet je wel eerst door de sluis." Varkensboeren willen hun dieren gezond houden en geen virussen in hun stal. Daarom moet je door een douchesluis en krijg je schoongewassen kleding van de varkensboer aan. In dit geval is het een knalroze overall en een vrolijk t-shirt. "Er komen veel klassen bij mij van verschillende scholen en ook de jongens moeten dan een roze overall aan. Vinden ze meestal prima," grijnst Annemarie.

Ze leert haar bezoekers hoe het er in een varkensstal aan toegaat door het ze echt van dichtbij te laten zien. "Kijk, deze dame moet bijna bevallen." Ze knijpt voorzichtig in de tepel van de enorme zeug om te kijken of ze al melk geeft. De zeug geniet van de aandacht die ze krijgt en blijft lekker liggen. "Nog niet. Maar wat tof zou het zijn als ze biggen krijgt tijdens onze opnames, toch?" Annemarie is een vrouw vol passie en energie. Over elk varken heeft ze een verhaal. "Stap er maar bij in hoor. Ze gaan aan je knabbelen, maar dat vind je niet erg toch?"

Inbreken...

Dan vertelt ze over de dierenactivisten die een poging hebben gedaan om in te breken. "Wij hadden dat eerst niet in de gaten, maar onze stal stond op een website van dierenactivisten beschreven en ook dat even aan alle deuren hadden gevoeld om te kijken of ze binnen konden komen. Wij hebben de staldeuren op slot."

De gevolgen voor de familie waren groot. "Ik durfde 's avonds niet meer vanaf mijn huis naar de stal te lopen. Ik pakte de auto en reed dan drie rondjes om de stal heen om maar te kijken of er niemand was." De boer heeft vervolgens lampen aan de buitenkant gehangen en camera's om het gevoel van veiligheid te vergroten.

... of insluipen

Volgens de wet is het geen inbraak, maar insluiping wanneer iemand zonder toestemming een stal in gaat. De straf die daar op staat is minimaal. Daarom blijven dierenactivisten stallen binnen gaan. Boeren pleiten al enige jaren voor een wetsverandering, zodat mensen die ongeoorloofd een stal binnen gaan hogere straffen kunnen krijgen.

Oud-minister Grapperhaus van Justitie heeft in december nog toegezegd dat hij zou kijken of er een oplossing gevonden kon worden tegen deze praktijken. "Maar we hebben nog niks gehoord, ik zal Caroline van der Plas van de BoerenBurgerBeweging eens vragen of ze daar nog eens naar kan vragen in de Tweede Kamer."

Varkenshoff (Foto: Jauke Boerdam)

Welkom

Ondanks de angst die toen is ontstaan, blijft de familie Noorman heel open over hun werk. "Aanstaande dinsdag is het Valentijnsdag en dan kunnen burgers een date afspreken met een boer uit hun omgeving om gewoon eens in de stal te komen kijken. En met een uitnodiging ben je echt altijd van harte welkom."

Wilt u de uitzending met Annemarie Noordman terugluisteren? Dan kan via onze website of via Spotify.