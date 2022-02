Kees van Wonderen over duel met AZ: "Zware wedstrijd, maar kunnen tot een resultaat komen"

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen is blij met de boost die zijn ploeg heeft gekregen uit de zege op NEC van afgelopen donderdag. Hij haalde met zijn ploeg door die zege de halve finales van de KNVB Beker. Morgenmiddag staat alweer de volgende uitdaging te wachten. Dan komt AZ op bezoek in Deventer.

“Tegen NEC heb ik genoten van ons elftal, van de energie die we hadden, van de lef waarmee we speelden", zegt Van Wonderen vooruitblikkend op het duel met AZ. "We weten als team wat we willen en wat we kunnen, maar die bevestiging hadden we wel weer even nodig, zoals donderdag tegen NEC het geval was. Verder zijn we ongeschonden uit de strijd gekomen. Neemt niet weg dat het tegen AZ gewoon een zware wedstijd zal worden. Het is een sterke ploeg die zich gedurende het seizoen enorm heeft ontwikkeld, zowel individueel als in teamverband. Ze zijn comfortabel aan de bal, hebben veel kwaliteiten en winnen niet voor niets op bezoek bij Ajax en PSV."

Tot resultaat komen

"Het is een voordeel dat we, op Ogechika Heil na, iedereen weer binnenboord hebben", zegt de trainer. "Als we alles in het veld op orde hebben, iedereen een goed niveau haalt en het af en toe ook een beetje meezit, dan kunnen we met ons team tot resultaat komen. Dat is nodig tegen elke Eredivisietegenstander, zoals we tegen NEC zagen, maar zeker tegen een topploeg als AZ. Dat we zondag in De Adelaarshorst eindelijk weer voor ons eigen publiek mogen spelen, draagt er absoluut aan bij om zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen."

De Oosttribune

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ is vervroegd van 16.30 naar 12.15 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online-kanalen.