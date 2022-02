SC Genemuiden begint aan 2022 met zege op NSC Nijkerk, ruime zege DETO op ONS Sneek

SC Genemuiden is de tweede seizoenshelft in de hoofdklasse B begonnen met een overwinning. Bij NSC Nijkerk won de ploeg door een treffer van Lars Miedema met 1-0.

In een saaie eerste helft waren er weinig hoogtepunten en geen treffers. Kort na rust was het wel raak. Miedema zette Genemuiden op voorsprong. Het zorgde ervoor dat Genemuiden makkelijker kon voetballen. Het hield de voorsprong vast en dus moest de thuisploeg steeds meer komen om een gelijkmaker te forceren. Genemuiden kon daardoor weer gevaarlijk worden, maar een tweede treffer kwam er niet. Een gelijkmaker echter ook niet en dus begon Genemuiden goed aan het nieuwe kalenderjaar en blijft het de ploeg met de minste verliespunten in de hoofdklasse.

Ruime zege DETO

DETO won op bezoek bij ONS Sneek met 4-0. Al vroeg in het duel kreeg Ferdi ter Avest een goede kans, maar schoot op het been van doelman Tristan Boersma van de thuisploeg. Na twintig minuten was het wel raak. Tom Koelman kopte een vrije trap van Karlo Borghuis binnen: 0-1. De ploeg uit Vriezenveen kreeg voor rust nog enkele kansen om de score op te voeren, maar verzuimde dat te doen.

Kort na rust moest de thuisploeg met tien man verder na een directe rode kaart voor Rik Weening. Een paar minuten later was het 0-2. Kai Wesselink benutte een strafschop namens DETO. Weer iets later was het al 0-3. Ter Avest kwam nu wel tot scoren en zorgde voor de derde voor DETO. In de laatste minuut zette Bas Postma de 0-4 eindstand op het bord. Een mooi moment voor de aanvaller, die zijn rentree maakte na lang blessureleed.