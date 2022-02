Bekende Deventer zwerver Bertus de raad in? "Geen kans van slagen"

Hoe zijn nieuwe partij precies gaat heten en wat de politieke plannen precies zijn, blijft nog een beetje onduidelijk. Vlak voor het sluiten van de aanmeldprocedure voor politieke partijen in Deventer, meldde Bertus zich met een naamloze partij aan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens het Centraal Stembureau voldoet de partij van Bertus aan alle eisen en mag hij zijn politieke campagne gaan aftrappen.

Rietman is geen onbekende bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de verkiezingen in 2002 werd hij verkozen in de gemeenteraad van Eibergen. Twee jaar later probeerde hij in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Berkelland te komen, maar dat mislukte. In 2010 kreeg hij niet genoeg stemmen om in de gemeenteraad van Deventer te komen.

Ook op de Brink in Deventer heerst onduidelijkheid over de plannen van de bekende zwerver: "Wat heeft hij nou in de gemeenteraad te zoeken joh? Nee ik ga absoluut niet op hem stemmen." Toch zien voldoende mensen er de lol wel van in: "Ja ik ga wel op hem stemmen. Het is een grappige vent en het zal wel voor een hoop sensatie zorgen," zo laten enkele jongens weten.