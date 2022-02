Truckers vertrekken bij Binnenhof nadat burgemeester Den Haag de demonstratie ontbindt

Het truckersprotest in Den Haag is vanmiddag ontbonden door de burgemeester van de Hofstad. De politie heeft de deelnemers, onder wie een aantal Overijsselse truckchauffeurs, gezegd te vertrekken. Volgens de NOS was rond 16.00 uur de blokkade van het Binnenhof, waar de trucks waren geparkeerd, opgeheven.

Vanochtend vroeg verzamelden truckers zich op meerder plekken in het land, waaronder in Zwolle, om vervolgens naar Den Haag te rijden. Daar werden de toegangswegen naar het Binnenhof geblokkeerd. Oproepen van de politie om naar het Malieveld te vertrekken werden genegeerd, maar de politie greep niet in.

Er werd dus wel gehoor gegeven aan een latere oproep van de burgemeester om te vertrekken. "De politie vordert deelnemers weg te gaan. Mensen die hieraan geen gehoor geven, riskeren aanhoudingen en boetes. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen in rekening worden gebracht", zegt de gemeente op Twitter.

Het protest was geïnspireerd door het Freedom Convoy zoals in onder meer Canada wordt gehouden. Daar zijn truckers al weken aan het protesteren. De reden was dat het huidige coronabeleid in dat land chauffeurs zonder vaccin niet toelaat de grens over te steken. Inmiddels is de actie overgewaaid naar Nederland. Truckers hier willen vooral hun "vrijheid terug", door bijvoorbeeld zonder test of vaccin gebruik te kunnen maken van toilet- of eetgelegenheden onderweg.