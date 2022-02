PEC Zwolle wint spektakelstuk op bezoek bij SC Cambuur en verlaat laatste plaats

PEC Zwolle heeft een spectaculaire wedstrijd bij SC Cambuur in Leeuwarden met 3-4 gewonnen. Zodoende is het team van trainer Dick Schreuder in ieder geval voor even van de laatste plaats in de Eredivisie af en blijft het ongeslagen in 2022.

De toeschouwers kwamen ogen tekort tijdens de openingsfase. Al na een paar minuten schoot Oussama Darfalou de bezoekers op 0-1. Het was het eerste doelpunt voor de spits sinds september. Kort na de openingstreffer verdubbelde Mees de Wit de voorsprong met een knap schot met de buitenkant voet.

Lang kon PEC Zwolle niet genieten van de 0-2 stand. Maikel van der Werff, die de voorkeur kreeg boven Ray van den Berg, beging een overtreding in het zestienmetergebied op Issa Kallon, wat een strafschop opleverde voor Cambuur. Robin Maulun faalde niet vanaf de penaltystip.

Blunder keeper Lamprou

Vervolgens was PEC Zwolle gevaarlijker en kreeg het kansen via vooral Darfalou. In het laatste deel van de vermakelijke eerste helft kantelde de krachtsverhouding en waren er mogelijkheden voor de thuisploeg. Kort voor rust viel de 2-2. Kallon schoot vanuit een onmogelijke hoek, maar door geblunder van Kostas Lamprou leverde het toch de gelijkmaker op. De doelman kreeg het schot niet onder controle, waarna de bal over de doellijn rolde.

Hoofdrol Redan

In het begin van de tweede helft kwam PEC Zwolle weer op voorsprong. Daishawn Redan kreeg de goal op zijn naam en was zo weer belangrijk voor zijn ploeg. Bij de eerste twee treffers gaf de aanvaller de assist.

De Zwollenaren speelden goed en drukten dit na ruim een uur nogmaals uit in de score. Aanvoerder Bram van Polen verlengde een vrije trap en zag de bal in het doel belandden. Redan leek met een mooi schot te zorgen voor de genadeklap, maar zijn doelpunt werd na een check van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Tien minuten extra tijd

Invaller David Sambissa bracht de spanning terug met de 3-4. Zijn schot ging tussen veel spelers door en verdween achter Lamprou. Daarna kreeg PEC Zwolle weer een penalty tegen vanwege hands van Pelle Clement, maar na een check van de VAR werd besloten dat het toch geen penalty was. In de slotfase, met maar liefst tien minuten extra tijd, werd PEC Zwolle volop onder druk gezet en kreeg Cambuur grote kansen. Uiteindelijk hield PEC Zwolle stand en gingen de drie punten mee de bus in naar Zwolle. Eerder dit jaar won PEC Zwolle twee keer en speelde het één keer gelijk in de Eredivisie.

SC Cambuur - PEC Zwolle 3-4

0-1 Darfalou (3)

0-2 De Wit (6)

1-2 Maulun (9/pen.)

2-2 Lamprou (43/e.d.)

2-3 Redan (56)

2-4 Van Polen (66)

3-4 Sambissa (78)

Arbiter: Oostrom

SC Cambuur: Stevens; Schmidt (Sambissa/76), Mac-Intosch, Schouten (Tol/32), Bangura; Jacobs, Hoedemakers, Maulun (Breij/76); Kallon, Boere, Joosten.

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Nakayama, Van der Werff (Anderson/57); Reijnders, Huiberts (Van den Berg/62), Saymak (Strieder/57), Clement, De Wit; Redan, Darfalou (De Waal/76).