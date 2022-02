PEC Zwolle Vrouwen stunt niet bij koploper Ajax

PEC Zwolle Vrouwen heeft niet voor een stunt gezorgd op bezoek bij de nieuwe koploper Ajax. In Amsterdam eindigde het Eredivisie-duel in 3-0.

PEC Zwolle kwam in de twaalfde minuut op een 1-0 achterstand. Romee Leuchter kopte raak. Hoewel de Amsterdammers sterker bleven duurde het lang tot één van de vele kansen werd omgezet in een goal. Na ruim een uur verdubbelde Jonna van de Velde de voorsprong. In de slotfase deelde Tiny Hoekstra met de 3-0 de genadeklap uit. PEC Zwolle, waar de jongeling Julia Wattilete haar debuut maakte, stelde er weinig tegenover.

De Zwollenaren zijn op doelsaldo van de vijfde naar de zesde plaats gezakt. Ze hebben twintig punten uit zestien wedstrijden. Ajax neemt de koppositie over van FC Twente, dat niet in actie kwam vanwege coronagevallen in de selectie. De Eredivisie gaat dit seizoen over anderhalve competitie zonder play-offs. Na speelronde 16 van dit weekend, wordt bepaald wat het vervolgschema is.