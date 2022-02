Van Polen bestempelt SC Cambuur-uit als één van de gekste duels uit zijn carrière: 'Alles zat erin'

Bram van Polen in het groen in gevecht om de bal (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen loopt al heel wat jaren mee in het profvoetbal, maar de wedstrijd bij SC Cambuur komt zeker in zijn top vijf van gekke wedstrijden. Hij zegt: "Het was hartstikke koud, maar ik denk dat we het publiek warm hebben gekregen. Het was een knettergekke wedstrijd. Alles zat erin. Als er uitpubliek bij was geweest, dan was het nog wat mooier."

Vlak voor rust gaf PEC Zwolle een 2-1 voorsprong uit handen door een blunder van doelman Kostas Lamprou. Van Polen denkt dat dit voor de winterstop anders was aangekomen dan de laatste weken waarin de resultaten beter zijn. Hij zegt: "Voor de winterstop was dit misschien wel een breekpunt geweest. We staan nu met veel meer vertrouwen op het veld. Dat zit ook in kwaliteit met jongens die terug zijn gekomen en gehaald zijn."

Vertrouwen

De aanvoerder weet waar dat vertrouwen nog meer vandaan komt. "We hebben vertrouwen in de manier van spelen. We maken makkelijker goals en creëren makkelijker kansen. Dat vertrouwen merk je in de hele club en ook vandaag met hoe we na die 2-2 uit de kleedkamer komen."

Knappe goal Van Polen

PEC Zwolle kwam toen op 2-4, mede dankzij een doelpunt van Van Polen. Hij verlengde op knappe wijze een vrije trap van Pelle Clement. "Ik zei van tevoren tegen Pelle 'chip hem gewoon over de eerste heen. Dan zorg ik dat ik er ben'. En zo geschiedde", zegt Van Polen met een brede lach.

PEC Zwolle is in ieder geval voor een dag geen hekkensluiter meer. Als Sparta morgen wint, dan zijn de Zwollenaren weer rode lantaarndrager. "We willen meer dan de voorlaatste plek waar we nu staan. We gaan voor plek vijftien, zestien", besluit de captain.