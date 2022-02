Ondanks dwangsom toch open: dansen en 'lekker zuipen' in discotheek Lucky

Iets voor acht uur staat er al een lange rij voor de deur. Ongeduldige jongeren met een drankje in de hand, om zich goed voor te bereiden op een ouderwets avondje stappen. "Dat is wel twee jaar geleden dat ik hier was", roept een jongen: "Maar nu gaan we lekker zuipen."

"We zijn het zat." Michelle Tijhuis van Lucky is duidelijk. "We hebben twee jaar lang dicht gezeten als clubs in Nederland. We hebben veel geprobeerd, overleg proberen te voeren maar daar wordt door overheden niet op gereageerd. Daarom doen we nu mee aan deze actie."

Binnen is het feest inmiddels in volle gang. Mensen dansen, drinken en hebben vooral veel lol: "Heerlijk om te zien." DJ Maurice Schwink kijkt tevreden de zaal in: "Dit wil je toch zien, blije mensen. Ik ga zelf ook graag uit en heb dit wel gemist hoor." Schwink heeft naast deze baan als DJ gelukkig ook nog ander werk, anders had hij twee jaar lang geen geld kunnen verdienen.

Achter de bar staat Marjolein de Groot: "Ik heb dit gemist, zaterdagavonden zijn zo saai nu. Het heeft gewoon net iets te lang geduurd. Daarom heb ik nu ook zoveel zin om te werken." De dansvloer staat rond negen uur al vol, iedereen is vroeg binnen want Lucky gaat wel rond middernacht weer dicht. De kaartjes waren in een mum van tijd uitverkocht.

Dinsdag worden de openingstijden van de horeca waarschijnlijk weer wat verruimd, toch heeft Michelle Tijhuis geen moment getwijfeld om gisteravond open te gaan en een week te wachten: "Die versoepelingen hebben wij helemaal niks aan. Boven de 500 mensen moet je iedereen laten zitten, in deze zaal passen al 1000 mensen. Dus we zouden moeten kiezen voor de helft vullen, dat ziet er niet uit. En zitten in een discotheek is natuurlijk al helemaal geen optie."

Een bezoeker heeft nog een boodschap voor premier Rutte: "Rutte moet gewoon rustig doen man, we willen ons leven terug."