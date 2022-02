De meest romantische dag van het jaar, of een dag als alle anderen? Het is vandaag Valentijnsdag!

Nou, dat is eigenlijk niet echt duidelijk. De herkomst die het meest wordt geaccepteerd stamt uit de derde eeuw en ligt in Rome. Daar leefde de priester Valentinus, een Christen in een tijd dat dat nog verboden was in het Romeinse Rijk.

Valentinus hielp iedereen die dat nodig had met raad en daad, waarbij hij ze een bloem gaf. Toen hij het doodzieke dochtertje van de stadhouder genas, bekeerde die zich tot het Christendom en liet hij alle christelijke gevangen vrij.

De Romeinse keizer was daar zo boos over, dat hij Valentinus in de gevangenis liet gooien, liet martelen en uiteindelijk liet onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari. Toen Valentinus later heilig werd verklaard, werd zijn sterfdag een feestdag. Valentinus zou vanuit de gevangenis een briefje hebben laten sturen naar iemand van wie hij hield: "Van jouw Valentijn".

Symboliek

En de symboliek uit die verhalen zien we nog steeds terug: een (anoniem) kaartje naar je grote liefde sturen, of een bos bloemen (meestal rode rozen) meenemen. Maar de laatste jaren draait het toch vooral om de commercie op Valentijnsdag. Je wordt bijna doodgegooid met reclames voor kado's, uitjes, etentjes en ook datingsites springen er handig op in.

Gaat Valentijnsdag dan nog om de (geheime) liefde, of om het kopen van spullen? Dat zal voor iedereen anders zijn, net als wat iemand wel of niet 'romantisch' vindt. Want waar de één zich rot zoekt naar hét perfecte kado voor zijn of haar liefde, is de ander al tevreden als iemand een romantische dinertje kookt voor thuis.

En er zijn natuurlijk ook mensen die niet aan Valentijnsdag doen. Want waarom zou je wachten op die ene dag in het jaar, als er nog 364 dagen (of 365 in een schrikkeljaar) zijn waarop je de liefde kunt betuigen?

Wat je ook van plan bent vandaag: fijne Valentijnsdag!

