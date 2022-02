Sam Beukema straft met AZ foutenfestijn Go Ahead Eagles genadeloos af

Go Ahead, dat zonder de niet fitte Ragnar Oratmangoen aantrad, toonde in de beginfase geen ontzag voor de Alkmaarders. De thuisploeg zette AZ fel onder druk en ging nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. In de 25ste minuut werd de aanvalslust beloond toen de thuisploeg er snel uitkwam en via een droge knal van Luuk Brouwers de ban wist te breken, 1-0.

AZ kantelt duel

Lang konden de Deventenaren niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het weer gelijk. Cuco Martina gaf onnodig een hoekschop weg, waarna uitgerekend Sam Beukema, die in de basis stond bij AZ, zijn jeugdliefde pijn deed door genadeloos binnen te koppen (1-1).

AZ, dat zich midweeks evenals Go Ahead Eagles verzekerde van de halve finales in het bekertoernooi, rook bloed en wist na de gelijkmaker defensief geklungel bij Go Ahead andermaal af straffen. Jay Idzes liet zich op de achterlijn kinderlijk aftroeven en daar wist Vangelis Pavlidis dankbaar van te profiteren, 1-2.

Foutenfestijn

Doelman aan Deventer zijde, Andries Noppert, voorkwam daarna erger door een inzet van Pavlidis te keren. Toch gaf het scorebord enkele minuten later een 1-3 stand aan en wederom ging Go Ahead niet vrijuit. Philippe Rommens leed op de middenstip cruciaal balverlies en gaf Dani de Wit een vrije doortocht, die op zijn beurt Pavlidis in staat stelde om de score op te voeren.

Lamgeslagen Go Ahead

Na rust zocht AZ naar de definitieve genadeklap, maar Noppert hield Go Ahead Eagles met een aantal reddingen in leven. De gastheren wisten zich niet meer op te richten in de tweede helft en kwamen na rust nauwelijks meer in de buurt van het doel van Vindahl Jansen. De doelman keerde halverwege de tweede helft nog wel een inzet van invaller Marc Cardona.

Beukema

Zes minuten voor tijd maakten de Alkmaarders aan alle onzekerheid een einde. Het was wederom Sam Beukema die op zijn geboortegrond doel wist te treffen. De centrumverdediger tikte van dichtbij zijn tweede van de middag binnen (1-4) en dat was tevens het slotakkoord in Deventer.

Go Ahead Eagles - AZ 1-4

1-0 Brouwers (25)

1-0 Beukema (27)

1-2 Pavlidis (33)

1-3 Pavlidis (42)

1-4 Beukema (84)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Midtsjö

Go Ahead Eagles: Noppert; Deijl (Berden/77), Martina, Idzes, Kramer, Kuipers; Rommens, Brouwers, Botos (Ross/59); Lidberg (Cardona/59), Córdoba.

AZ: Vindahl Jensen; Sugawara (Witry/86), Beukema, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö (Koopmeiners/86), De Wit, Clasie; Evjen (Sowah/63), Pavlidis (Aboukhlal/76), Karlsson (Reijnders/76) .