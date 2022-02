Supporters Go Ahead Eagles lopen protestmars naar stadion: 'Of iedereen naar binnen, of niemand'

Sinds enkele weken geleden bekend werd dat de stadions maar voor een derde gevuld mogen zijn, hebben supporters en clubs in heel het land actie gevoerd. Het levert de clubs, die financieel lijden en hebben geleden tijdens de coronapandemie, en supporters weinig tot niets op. Voor sommige clubs, zoals Go Ahead en FC Twente, betekent het zelfs dat ze supporters die een seizoenkaart hebben, toch niet kunnen binnenlaten tijdens wedstrijden.

'Belofte maakt schuld'

Jan Willem van Dop, voorzitter van de Deventer eredivisieclub, zei een paar weken geleden nog dat het stadion gesloten zou blijven als niet iedereen mocht komen. Een deel van de supporters was het daar niet mee eens, waarna de poorten toch deels opengingen. Een ander deel van de supporters was daar weer ontevreden over, waarna het plan voor een protestmars snel was gemaakt. "Van Dop heeft heel duidelijk gezegd dat we een statement zouden maken als club, en in Deventer houden we ons gewoon aan ons woord. Belofte maakt schuld."

Supporters GAE blijven buiten het stadion na protestmars (Foto: News United / Rens Hulman)

Alles open

"Wij gaan niet naar binnen omdat wij vinden dat alles open moet. Er mogen maar drieduizend man in, terwijl we zesduizend seizoenkaarten hebben verkocht. Dat beteken dat ik misschien wel kan, maar mijn kameraad niet, en da's belachelijk."

Sommigen proberen nog een glimp van de wedstrijd te pakken (Foto: News United / Rens Hulman)

Een deel van de supporters bleef na de mars buiten de hekken van het stadion, om de ploeg vanaf daar aan te moedigen. Het doet ze wel pijn dat ze de wedstrijd missen, maar het is niet anders. "Hopelijk is dit de enige keer dat het zo moet, tegen Ajax (de volgende thuiswedstrijd op 27 februari, red.) hoop ik dat we er allemaal weer staan."