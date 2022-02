Steekincident Enschede: verdachte blijkt zoon van slachtoffer, man had vermoedelijk psychose

Het was zaterdagavond rond achten dat de politie werd gealarmeerd over een steekpartij in een woning aan de Varviksingel. Op het moment dat agenten ter plaatse kwamen, was de bewoonster van het pand zwaargewond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Verwarde toestand

Kort daarop kon de 28-jarige zoon worden aangehouden. Hij was na de steekpartij naar zijn eigen woning aan Het Baurichter gegaan, enkele honderden meters en slechts enkele minuten lopen. De man werd thuis gearresteerd. Op dat moment verkeerde hij in verwarde toestand.

Met bloed besmeurd

De zoon was na de steekpartij besmeurd met bloed. Op een lantaarnpaal, dichtbij zijn huis aan Het Baurichter, werd op grotere hoogte een grote hoeveelheid bloed aangetroffen.

In de buurt is bekend dat de zoon psychiatrisch patiënt is en in het verleden vaker psychoses had. Waarschijnlijk had hij ook een psychose op het moment dat hij zijn moeder met een mes te lijf ging.

Arrestantencomplex

De zoon is na zijn aanhouding overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne.

De zoon heeft de bekende strafpleiter Umut Ural in de arm genomen, maar die wil niets kwijt. Reden is dat justitie beperkingen tegen de verdachte heeft opgelegd, wat inhoudt dat hij behalve met zijn raadsman geen enkel contact met de buitenwereld mag. "Ik heb mijn cliënt kunnen spreken, maar vanwege de beperkingen die zijn opgelegd mag en wil ik niets zeggen", aldus advocaat Ural.

Bij de woning van het slachtoffer zijn vandaag verschillende boeketten bloemen gelegd.