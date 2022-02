"Kan niet zo zijn dat ze ons in Den Haag negeren": tientallen mensen lopen protestmars tegen afvalwaterinjectie NAM

Veel van de NAM-activiteiten vinden plaats in het Noordoosten van Twente. Van Oldenzaal tot in Manderveen zijn injectieputten te vinden waarin de Nederlandse Aardolie Maatschappij afvalwater heeft geïnjecteerd of daar nog steeds mee bezig is.

Momenteel ligt de injectie stil omdat de NAM de afgelopen jaren regelmatig de maximale vergunningswaarden voor chemische stoffen overschreed. Om te voorkomen dat de vergunning zou worden ingetrokken, is het bedrijf nu op zoek naar een oplossing om de giftige stof tolueen onder controle te houden. Intussen ligt de oliewinning en dus ook de injectie van afvalwater stil.

Teveel tolueen

Als het tolueenprobleem is opgelost kan en mag de NAM de afvalwaterinjectie van de verantwoordelijk staatssecretaris Vijlbrief weer opstarten. Ondanks een Kamermeerderheid die daar tegen is en ondanks talloze verzoeken daartoe vanuit de bevolking, de provincie en de Twentse gemeenten, vindt de staatssecretaris de NAM een 'net' bedrijf.

Niemand wil dit en waarom zou je ook? Wilma Riesmeijer, GroenLinks Dinkelland

Inwoners van Oldenzaal zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat de NAM al vaak genoeg heeft laten zien het niet zo nauw te nemen met de regels. "Ja het is belachelijk gewoon. Het is echt verontrustend en we zijn ook erg verbolgen dat de staatssecretaris een Kamermotie gewoon naast zich neer legt. We willen dat het hier stopt, dat afvalwater", zegt Henry Otter.

Otter is de organisator van de protestwandeling. "We moeten de aandacht erop houden want het kan niet zo zijn dat ze ons in Den Haag gewoon negeren."

Henry Otter vindt het een schande dat de staatssecretaris de wensen uit de regio negeert.

Protestwandeling

Ondanks het erg vroege tijdstip zijn er toch tientallen mensen op de been. Zij lopen mee omdat ze het belangrijk vinden dat er aandacht is voor het afvalwater in de Twentse bodem. Het onderwerp baart zorgen, en dat doet het bij jong en oud.

Protest bij één van de NAM-injectieputten (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

"Ik merk via social media, via mensen die ik spreek, dat het onderwerp heel erg leeft hier. En iedereen is ertegen. Iedereen wil dat het stopt, alleen het zijn natuurlijk altijd maar een paar mensen die voorop lopen."

Wilma Riesmeijer is fractievoorzitter van GroenLinks in Dinkelland, ook zij loopt mee. "Niemand wil dit. Waarom zou je dit ook willen, niemand wil voor eeuwig op een afvalput wonen."

Aandacht van jongeren

In de groep liep ook een aantal jongeren mee. De jongere generaties raken betrokken bij het onderwerp als gevolg van de mediacampagne die is opgezet door de stichting Stop Afvalwater Twente. Her en der in de regio zijn campagne-uitingen te vinden op spandoeken, billboards en aanplakbiljetten.

Een aantal betrokken jongeren probeert nu ook via YouTube meer aandacht te krijgen voor de injectie van afvalwater in de Twentse bodem. Daarvoor werden vandaag opnieuw opnames gemaakt bij de injectielocaties van de NAM.