HSC'21 nipt onderuit in Den Haag

HSC'21 is zondagmiddag tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg uit Haaksbergen kwam voor het eerst sinds 28 november weer in actie in de Derde Divisie, maar wist in Den Haag niet de eerste driepunter van 2022 bijschrijven. Quick was met 1-0 te sterk en kwam door die overwinning qua punten op gelijke hoogte met HSC'21.

De ploeg van trainer Daniël Nijhof begon moeizaam aan het duel in Den Haag. Er was nog maar net afgetrapt of doelman Bob Peterman moest al redding brengen. HSC'21 had moeite om in het duel te komen en creëerde weinig grote mogelijkheden. Dat lukte de thuisploeg ook niet en dus was een 0-0 ruststand een logisch gevolg.

Na een uur spelen kwamen de gastheren op voorsprong. Nabil Hadiddi wist uit een hoekschop te scoren en HSC'21 moest dus in de achtervolging. Desondanks was het Quick dat ook in het vervolg van de tweede helft het betere van het spel had, maar het bleef bij 1-0 in de Hofstad. Door de nederlaag blijft HSC'21 in de onderste regionen van de Derde Divisie.