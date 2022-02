Zaaloverzicht: Borhave nipt onderuit, Apollo wint Overijssels onderonsje

In de zaal werd er vandaag weer gehandbald en gevolleybald. De handbalsters van Borhave kwamen in Borne in actie in de Vrouwen Eredivisie. In dezelfde plaats vond ook het Overijsselse onderonsje tussen de volleybalsters van Apollo 8 en Set-Up'65 plaats.

Borhave

In Borne stond het duel tussen Borhave en Fortissimo op het programma. Eerder dit seizoen won Borhave met 25-31 van de ploeg uit Cothen. Ditmaal wist de ploeg van Herman Keppels, die na dit seizoen Borhave verruilt voor hoofdklasser Pacelli, echter niet de drie punten binnen te slepen. In een spannende wedstrijd was het Fortissimo dat in de laatste seconde het duel besliste: 26-27. Door de nederlaag blijft Borhave op de laatste plek in de Eredivisie. Wel speelde Borhave twee duels minder dan de concurrentie.

Apollo 8

Iets verderop in Borne stond de derby tussen Apollo 8 en Set-Up'65 gepland. Set-Up'65 wist dit seizoen nog niet te winnen en ook in Borne speelde het een verloren partij. Apollo 8 won overtuigend de eerste twee sets met 25-19 en 25-20 en leek af te stevenen op een makkelijke overwinning. Toch gaf Set-Up'65 het niet op en werd het nog een spannende derde set. In die derde set wist Apollo 8 vanaf 22-23 drie punten op rij te maken en daarmee was het duel toch in drie sets beslist.