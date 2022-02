Onnodige fouten doen GA Eagles de das om: "Tegen AZ buig je dat niet meer recht"

"Na zo'n wedstrijd tegen NEC moet je twee dagen later tegen een topploeg als AZ fris zijn om een kans te maken. En dat vond ik ons eigenlijk wel", sprak Van Wonderen na afloop. "We beginnen goed, hebben energie en komen 1-0 voor."

"In een wedstrijd waarin je wel bevraagd wordt, want je speelt tegen een goede ploeg als AZ. We krijgen uiteindelijk op de verkeerde momenten de goals tegen. Kort na de 1-0 krijgen we hem tegen vanuit een standaardsituatie. "

Rommens

"Bij de 3-1 roep ik vanaf de kant tegen Phillipe (Rommens, red.) 'bal uit', omdat we een geblesseerde hadden", vervolgt Van Wonderen. "Dat wilde hij ook doen maar die bal schiet voor hem uit en daardoor tikken zij de 3-1 binnen. Een 3-1 tegen dit AZ, dat zo stabiel is. Dat buig je niet meer recht."

Sam Beukema maakte twee treffers bij zijn terugkeer in Deventer (Foto: Orange Pictures)

Beukema velt vonnis GA Eagles

Uitgerekend Sam Beukema, die even terug was in 'zijn' Deventer, velde het vonnis tegen Go Ahead Eagles. De verdediger had met twee doelpunten een grote aandeel in de zege van AZ. "Heel bijzonder. Hele speciale middag, die ik nooit meer ga vergeten. Een dubbel gevoel wel, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat het persoonlijk voor mij zo heeft uitgepakt."

Niet uitbundig juichen

"Die twee doelpunten maken het nog specialer. Je hebt er van tevoren wel over nagedacht dat het zou kunnen gebeuren. En dat het zelfs twee keer gebeurt, dat is echt bizar. Bij die eerste dacht ik al dat ik niet uitbundig ging juichen. Ik voel de onmacht dan van de supporters. Vandaar dat ingetogen juichen", aldus Beukema.