FC Twente kan niet opnieuw stunten tegen Ajax en weet weer wat verliezen is

FC Twente was kansloos in de Johan Cruijff ArenA (Foto: Orange Pictures)

FC Twente weet weer wat verliezen is. Na tien wedstrijden ongeslagen te zijn geweest was Ajax in Amsterdam een maatje te groot. Nadat de Tukkers vorig seizoen nog met 1-2 wonnen in de Johan Cruijff ArenA en het dit seizoen 1-1 werd in Enschede. Ditmaal kon FC Twente niet stunten en dus ging het met lege handen naar huis.

Bij FC Twente keerde Michal Sadílek terug van een schorsing, wat ten koste ging van Michel Vlap. Met Sadílek in de ploeg begonnen de Tukkers prima aan het duel in de Johan Cruijff ArenA en na een klein kwartier spelen kwam Gijs Smal maar eens mee op de aan de linkerkant. De linksback had een puntgave voorzet op Ricky van Wolfswinkel in huis, maar paal en lat stonden een treffer van de spits in de weg.

Ajax daarentegen had moeite om kansen te creëren tegen de stugge ploeg van Ron Jans. Na een halfuur spelen moest FC Twente-doelman Lars Unnerstall dan wel aan de bak, toen Dusan Tadic vanaf links naar binnen kwam en uithaalde, maar de Duitse doelman wist de poging van Tadic met een katachtige reflex te keren.

Klaassen

Toch moest Unnerstall even later capituleren. De doelman kwam uit bij een hoekschop, maar net voor de Duitser de bal kon wegboksen wist Sébastien Haller de bal op het hoofd van Davy Klaassen te verlengen, waarna het voor de middenvelder van Ajax een koud kunstje was om de 1-0 op het scorebord te zetten.

Noussair Mazraoui kon drie minuten laten de voorsprong verdubbelen, maar de rechtsback van de Amsterdammers miste, compleet vrij voor het doel, de bal. In de blessuretijd van de eerste helft blonk Unnerstall maar weer eens uit. Klaassen had de bal na een strakke voorzet van Berghuis vrij voor het inschieten, maar wederom was het Unnerstall die een fantastische redding in huis had.

Unnerstall

Ook na rust was Unnerstall een sta-in-de-weg voor de Amsterdammers bij een kopbal van Antony. Twee minuten later moest Unnerstall voor de tweede keer de bal uit het doel vissen, toen de Duitser na een hard schot van Timber een rebound weggaf, die werd benut door Haller: 2-0.

Na een uur spelen kon Ajax het duel definitief beslissen, toen Hilgers Haller vloerde en Tadic een penalty mocht nemen. Unnerstall maakte zijn fout echter weer goed, door de strafschop van de Serviër te keren.

Pröpper

Ron Jans probeerde het tij nog te keren door vier aanvallende wissels in te brengen, maar een klein kwartier voor tijd was het duel dan alsnog beslist. Een voorzet vanaf de linkerkant werd ongelukkig binnen gewerkt door Pröpper, die daarmee zijn eigen doelman verschalkte. Vijf minuten voor tijd werd het zelfs nog 4-0, toen Antony de bal op het hoofd van Haller legde en de Ivoriaan de bal tegen de touwen wist te koppen.

Vlak voor tijd wist de Ivoriaan zijn hattrick te completeren, toen de spits een voorzet van Tagliafico wist te promoveren tot doelpunt. Zo werd het toch nog een fikse afstraffing voor de ploeg van Ron Jans. Door de nederlaag komt er een einde aan de ongeslagen reeks van FC Twente, wat sinds 30 oktober 2021 niet meer had verloren in de competitie.

Ajax - FC Twente

1-0 Davy Klaassen (31)

2-0 Sébastien Haller (53)

3-0 Robin Pröpper e.d. (77)

4-0 Sébastien Haller (85)

5-0 Sébastien Haller (89)

Arbiter: Lindhout

Geel: Tadic, Rots

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind (Tagliafico/80); Álvarez, Klaassen (Gravenberch/64), Berghuis (Kudus/86); Antony (Danilo/86), Haller, Tadic

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadílek, Zerrouki, Bosch (Vlap/69); Limnios (Misidjan/69), Van Wolfswinkel (Cleonise/69), Rots (Cerny/69)