Afzwaaiende marathonschaatsster Bianca Roosenboom ziet 'pupil' Jackson olympisch goud veroveren

Daar wist de Amerikaanse Erin Jackson menig sportliefhebber in vervoering te brengen door olympisch goud te veroveren op de 500 meter. Het verhaal van Erin Jackson klinkt als een sprookje. Pas in het najaar van 2016 bond ze voor het eerst in haar leven schaatsen onder. Dat gebeurde op de ijsbaan in Dronten, onder begeleiding van... Bianca Roosenboom.

IJsbaan Dronten

De Amerikaanse sprinter logeerde in die periode drie maanden in Heerenveen bij Roosenboom op de bank, om te trainen voor het skeeleren. Zij nam Jackson destijds mee naar de ijsbaan in Dronten. Ruim vijf jaar later vestigt Jackson haar naam in de geschiedenisboeken van de Olympische Spelen.

Erin Jackson verzekerde zich van olympisch goud op de 500 meter (Foto: Orange Pictures)

Tranen

"Ik zit op de bank met tranen, juichen en emoties. Ik denk dat de hele straat me gehoord heeft", jubelde Roosenboom zondagmiddag op Radio Oost. "Het voelde als een eigen overwinning, ik ben zo blij voor haar. Zo'n mooi gevoel. Ik ken haar al vanaf haar dertiende, al zestien jaar. Ik heb bij haar gewoond in Amerika en ze heeft bij mij gewoond in Nederland. Dit is het prachtig. Als je het iemand gunt, is zij het wel."

Schaatspotentie

Roosenboom heeft altijd vertrouwen gehad in de schaatspotentie van Jackson. "Ja, ik wist zeker dat ze het kon. Maar ze had niet de financiële middelen om het op te brengen. In het begin, als je nog niet goed bent, pakt niemand je op. Iemand moet dat voor je doen. Ze woonde bij mij en ik heb schaatsen voor haar geregeld. Ik nam haar mee naar Dronten en toen bleek dat ze schaatsen hartstikke leuk vond", aldus Roosenboom.

Ook sprak Bianca Roosenboom vanmiddag op Radio Oost over haar eigen afscheid. Beluister hieronder het gesprek terug.

