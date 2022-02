Buurt eist maatregelen na dodelijke steekpartij Enschede: "Dit kan zo niet langer"

"We hebben daarover al meermalen alarm geslagen, maar blijkbaar moest er eerst iets gebeuren. Na dit weekend is wel duidelijk dat het zo niet langer kan." De moeder had 's ochtends nog met de crisisdienst gebeld dat het niet goed ging met haar zoon, maar 's avonds ging het alsnog op dramatische wijze mis.

De man werd zaterdagavond aangehouden nadat even daarvoor zijn moeder werd neergestoken. Dat gebeurde in de ouderlijke woning aan de Varviksingel in Enschede.

De Enschedeër is psychiatrisch patiënt en lijdt aan psychoses. Zoals hij waarschijnlijk ook zaterdagavond een psychose had tijdens de geweldsuitbarsting in het ouderlijk huis. Nadat de politie een alarmmelding binnenkreeg over een steekpartij, hebben hulpverleners nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.

Besmeurd met bloed

De zoon is na de steekpartij naar zijn huis gelopen. Vermoedelijk zat hij onder het bloed, want hij liet op diverse plekken sporen na op de route vanaf de Varviksingel tot aan Het Baurichter, enkele honderden meters verderop, een paar minuten lopen. Onder meer een lantaarnpaal dichtbij zijn huis, een schutting en een houten paaltje langs de kant van de weg waren besmeurd met bloed.

Rond kwart voor negen 's avonds werd de buurt opgeschrikt door kabaal. "Hij stond voor zijn huis, schreeuwde en had beide armen in de lucht. Als een soort overwinningsgebaar", zegt een ooggetuige. "Hij liep rondjes en bonsde op de ramen van de buurman. Die was gelukkig niet thuis."

'Leek wel film'

Het hele tafereel duurde volgens de ooggetuige een klein kwartier. "Vanuit het niets reden ineens vijf politiewagens de straat in, waarop hij door agenten tegen de grond werd gewerkt en er een pistool op hem werd gericht. Het leek wel een film. Onze kinderen hebben alles zien gebeuren. Die zijn sindsdien compleet van slag."

De 28-jarige psychiatrisch patiënt woonde nog niet zo heel lang aan Het Baurichter. Een jaar, anderhalf jaar hooguit. Het was zijn moeder die hem destijds hielp met de verhuizing en regelmatig bij haar zoon over de vloer kwam. Ze hielp hem in de huishouding, onderhield de tuin.

Of de man ook werkte, weten zijn buren niet. "We zagen hem 's ochtends vaak op zijn fietsje vertrekken en dan 's avonds weer thuiskomen. Maar geen idee waar hij overdag uithing."

Het Baurichter in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Psychiatrische achtergrond

Bij een aantal buurtbewoners was bekend dat de man een psychiatrische achtergrond had en psychoses had, maar niet iedereen wist dat. "Dat maakt het ook zo lastig", zegt een buurman. "Je merkte niets aan hem. Ik kwam hem regelmatig tegen op straat en hij groette dan vriendelijk. Het enge is: onze kinderen zijn al eens bij hem aan de deur geweest met kinderpostzegels en voor heitje voor een karweitje. Wat als hij op zo'n moment een psychose krijgt?"

Volgens de buurtbewoner heeft de moeder van de verdachte Enschedeër die ochtend nog met de crisisdienst gebeld. "Omdat het niet goed ging met haar zoon. Maar kennelijk heeft ze geen hulp gekregen. Die middag zat hij hier op de stoep voor zijn huis. Zei dat hij niet naar binnen kon, terwijl de deur gewoon open stond. Het was dus overduidelijk dat er iets mis was."

Probleemwoningen

Bewoners van Het Baurichter zijn al een tijdje de wanhoop nabij. Voorheen werd een aantal huizen in hun straat gebruikt als seniorenwoning. "Maar nadat die huizen leeg kwamen te staan, werden ze gebruikt voor de opvang van mensen met een probleemachtergrond. Alcohol, drugs, psychiatrische problemen. We hebben daarover al meermaals aan de bel getrokken. Bij de woningbouwvereniging, de wijkagent. Maar kennelijk moet er eerst iets gebeuren. Alleen dat zulke dramatische gevolgen zou hebben, hadden we niet kunnen voorzien."

Volgens een buurtbewoner gaat het om een viertal bewoners. "Een van hen heeft vorig jaar brand gesticht in haar eigen woning. Er kwam een heel team, inclusief een psycholoog, aan te pas om haar tot bedaren te brengen. We hebben te kennen gegeven dat we liever niet zagen dat ze zou terugkeren, maar haar huis werd picobello opgeknapt en sindsdien woont ze er weer."

De bewoners willen alleen anoniem hun verhaal doen. "Deze mensen wonen hier immers nog gewoon te midden van ons."

'Goede begeleiding'

De buurt is het zat en wil dat er nu actie wordt ondernomen. Buurtbewoner Johnny Bernhard: "Let wel: iedereen verdient een tweede kans. Ook deze mensen. Wat mij betreft hoeven ze heus niet meteen weg. Maar het mag niet zo zijn dat een begeleidende instantie deze mensen in een huis zet en ze vervolgens aan hun lot overlaat. Ze kunnen hier prima wonen, maar dan moeten ze wel goede begeleiding krijgen."

De buurtbewoners weten nog niet welke actie ze nu concreet gaan ondernemen. Johnny Bernhard: "Het is nog maar net gebeurd. We moeten nu eerst maar eens bezien wat de mogelijkheden zijn. Maar dat er wat moet gebeuren, staat voor ons wel vast. Ik woon hier nu twintig jaar. Met heel veel plezier. Maar de laatste tijd lopen we met verhuisplannen rond. Zo erg als nu is het nog nooit geweest. Dit weekeinde heeft wel duidelijk gemaakt dat het zo niet langer kan."