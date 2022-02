Enschedeër Daan Mellée blijkt doodgeschoten terwijl hij sliep: "Extreem laf"

Daan Mellée lag te slapen toen hij werd doodgeschoten in een huis in Enschede. Daar gaat het rechercheteam van uit, dat drie en een half jaar onderzoek deed naar de moordzaak. Mellée werd twee keer in zijn hoofd getroffen en een keer in zijn romp.

Tot nu was onduidelijk hoe Mellée precies om het leven is gekomen. RTV Oost onthulde al wel eerder dat er drie kogels op hem waren afgevuurd, maar niet of ze allemaal doel hadden getroffen.

Uit onderzoek van een forensisch anatoom is gebleken dat hij op 2 juli 2018 niet voor zes uur 's avonds is vermoord, maar eerder rond half 10 's avonds. De onderzoeker laat nog enige ruimte tot middernacht. Er bestaat een goede kans dat Mellée toen lag te slapen, zeker omdat hij de nacht ervoor had doorgehaald.

Laffe daad

Daarnaast was het slachtoffer een sterke vent die zich niet zonder slag of stoot liet overrompelen. In de kleine slaapkamer van het huis aan Het Oosterveld waar hij werd gevonden, zou hij volgens bekenden zeker hebben teruggevochten als hij bij kennis was geweest. De recherche denkt daarom dat hij is doodgeschoten in zijn slaap. "Een extreem laffe daad", zeggen omstanders.

Voor de moord op Daan Mellée zitten twee verdachten vast, zijn vriendin Debbie en daar een kameraad van. Een anonieme getuige is vorig jaar naar de politie gegaan en heeft verteld dat die kameraad, Daniel V, de trekker heeft overgehaald. Van hem zijn dan ook meerdere sporen in het huis aan Het Oosterveld gevonden.

Overigens ontkent Daniel V. de moord te hebben begaan. Hij zegt wel in de nacht voorafgaand aan de moord in het huis te zijn geweest in opdracht van vriendin Debbie, om te checken of Mellée er was. Mellée had Debbie bij een ruzie de tanden uit de mond geslagen en ze was bang dat hij in huis was.

Bewijzen

Debbie is volgens de recherche betrokken bij de moord, omdat ze na die mishandeling volgens een getuige zou hebben geroepen dat 'Daan eraan zou gaan'. Ook werd haar dna op een kogelhuls op de plaats delict gevonden en zaten er kruitsporen op een vest dat door haar was gedragen. Een vriendin van Debbie zou in een afgeluisterd telefoongesprek hebben gezegd dat Debbie 'de opdrachtgever' was.

Maar er zijn meer opvallende uitspraken. Toen ongeveer tien uur na de vondst van het lichaam bij Debbie zogenaamde 'schiethanden' werden afgenomen door de recherche, zou ze gezegd hebben: "Weet je wel hoeveel later je bent?" Maar op dat moment wist de politie absoluut nog niet 'hoeveel later' ze waren, omdat ze nog geen idee hadden van het tijdstip van overlijden.

Overigens zijn de samples die zijn afgenomen van Debbies handen nooit onderzocht op eventuele aanwezigheid van kruitsporen. Achteraf bleek dat er inderdaad teveel tijd tussen moord en sporenafname zat.

In een afgeluisterd telefoongesprek tussen Debbie en een vriendin wordt Debbie 'moordenaar' genoemd. Dat is volgens de recherche opvallend, omdat ze normaal gesproken altijd k-scheldwoorden gebruiken.

DNA en kruitsporen

De rechtbank heeft zich vorige week nog gebogen over Debbies voorarrest en die verlengd. Tot ongenoegen van haar advocaat Wenzel Tuma. Volgens hem is het niet gek dat er dna van zijn cliënte op de kogelhuls is aangetroffen, omdat zij in het huis woonde waar het slachtoffer is gevonden. "Haar dna zit in het hele huis en kan door secundaire overdracht op de huls zijn gekomen."

Ook is het volgens hem onduidelijk hoe de kruitsporen op het vest zijn gekomen. In de visie van Tuma is het ook mogelijk dat die de sporen er op zijn gekomen, terwijl het vest op een stapel wasgoed in het kamertje ernaast lag. De vriendin die Debbie in een afgeluisterd telefoongesprek 'opdrachtgever' heeft genoemd, zegt volgens Tuma later bij de recherche dat ze dat "uit haar duim heeft gezogen".

Volgende week moeten Debbie en Daniel V. voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank verschijnen. Het OM zal dan bekendmaken wat de stand van het onderzoek is. Ook bekijkt de rechtbank of de verdachten langer vast worden gehouden.

RTV Oost- misdaadverslaggever Tom Meerbeek maakte over de zaak een podcastserie genaamd 'Moord op het Oosterveld'. De serie is te beluisteren op alle bekende podcast-apps.