Wat is de speciale link van Zwolle met Valentijnsdag?

Het gaat om een stukje bot van de heilige Valentijn, verborgen in het altaar in de kloosterkerk. ''Er waren er een aantal heiligen die Valentijn heten. We weten ook niet van welke Valentijn dit botje is'', vertelt Henk Vogel van het Dominicanenklooster.

Het klooster deelde vandaag liefdesbriefjes van onbekenden uit op straat met het idee om ze ook weer verder door te geven.

Romeinse tijd

Valentijnsdag kun je dan ook zien als feestdag van twee christelijke martelaren. Allebei droegen ze de naam Valentinus. De één was priester in Rome, terwijl de andere bisschop was van Terni. In de derde eeuw zijn ze allebei ter dood veroordeeld. Het was de Romeinse tijd, christen zijn was toen nog een groot taboe. Het is ook mogelijk dat het wel om één persoon gaat, omdat er te weinig over bekend is.

Speciaal roze licht voor Valentijnsdag (Foto: Vincent Corjanus)

Legende

De legende gaat dat Valentinus iedereen hielp die dat nodig had, waarbij hij bloemen uitdeelden. Ook zou hij een wonder hebben verricht. De doodzieke dochter van de stadhouder werd door de heilige genezen, waardoor de stadhouder zich bekeerde tot het christendom.

Dat lag gevoelig in de Romeinse tijd, zeker omdat de stadhouder alle christelijke gevangenen vrijliet. De keizer was ziedend en onthoofde Valentinus. Deze onthoofding zou plaats hebben gevonden op 14 februari. Het scheen dat Valentijn vanuit het gevang een kaart stuurde naar zijn geliefde. Paus Gelasius I riep in het jaar 496 14 februari uit tot dé dag van de Heilige Valentijn.

Hoe het relikwie van Sint Valentijn in het altaar van het Zwolse klooster terecht is gekomen is niet bekend.