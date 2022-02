Trouwen op Valentijnsdag in Deventer: ''Dit is het mooiste cadeau''

Trouwambtenaar Gerrie Beker heeft nog geen cadeau van haar man voor Valentijnsdag gehad. Toch schreeuwt ze het uit op de stoep van het Deventer stadhuis. "Jaaaah, het is Valentijnsdag." Beker mag op deze dag van de liefde het Deventer stel Finn Brouwer en Hester Kingma trouwen. "Dit is het mooiste cadeau dat ze elkaar kunnen geven."

Finn en Hester komen in een blinkende zwarte bolide voorrijden. "Ik kon niet langer wachten. Mijn gevoel voor Hester is onbeschrijflijk, het voelt als thuiskomen", zegt Finn. En Hester zegt: "Ik voel vlinders in mijn onderbuik. Het voelt goed en vertrouwd, hij is de ware Jacob."

Vaker lief zijn

Het nieuwbakken echtpaar heeft bewust gekozen voor Valentijnsdag als trouwdag. Om hun liefde, die al acht jaar bestaat, te bekronen. "Maar we zouden veel vaker lief voor elkaar moeten zijn", zegt Ellen te Paske eerder op de dag op het Deventer Stationsplein. "Niet alleen maar op Valentijnsdag."

Rino en Petra, een bevriend koppel van het trouwechtpaar Finn en Hester, beaamt dat volmondig. "De liefde doet wat met mensen, zeker weten." Ze verwachten samen in mei hun eerste kindje, trouwen doen ze even daarvoor in april. Ze hebben een bijzondere liefde. "Want we zijn niet verliefd geweest. Het begon bij ons meteen met houden van. We hadden onmiddellijk een klik", zegt Rino.

In verband met Valentijnsdag werden geïnterviewden vandaag door RTV Oost getrakteerd op een pluchen knuffeldier; een aap met een hartje. "Geweldig", zegt Ellen te Paske. Net als het echtpaar dat vanuit Deventer vanochtend om 07.30 uur voor een paar dagen naar Praag vertrekt. "Dit is een heel goed begin."