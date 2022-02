Plasdras van boerin Mariska op tijd klaar voor weidevogels: "Ik hoorde al een wulp!"

De weidevogel heeft het zwaar in Nederland, zo staan de grutto en de wulp op de rode lijst, de lijst voor bedreigde weidevogels. Boeren die willen helpen de weidevogel-populatie te verbeteren en in stand te houden kunnen meedoen aan agrarisch natuurbeheer. In het regeerakkoord staat agrarisch natuurbeheer genoemd als onderdeel van het verdienmodel van de boer en als maatregel voor het versterken van de natuur.

Bereidheid groeit

De bereidheid onder boeren om deze natte weilanden aan te leggen groeit, voor de familie Eggens is de combinatie van eigen plezier en het beschermen van de weidevogel de reden om mee te doen. Hun 'plasdras' heeft een hoger gelegen deel waar ook de kuikens zich beschermd weten, bloeiende akkerranden waar veel insecten op af komen die weer dienen als voedsel voor de kuikens en onderwater gezet grasland.

Vanaf het erf is het een stukje het land in naar de 'plasdras'. Boerin Mariska hoort al een wulp. "Ik hoorde en zag de wulp deze week al, het voorjaar komt eraan!"

Met stralende ogen vertelt de boerin waarom zij op hun gangbare akkerbouwbedrijf nu voor het tweede jaar een weidevogel-walhalla aanleggen. "Ik heb altijd al een groot hart gehad voor de natuur, net als mijn schoonvader, die was faunabeheerder. Ik sprak een keer met iemand die vroeg of een 'plasdras' niet wat voor ons was. We zijn eens gaan informeren en ja, we gaan het gewoon proberen. Het is hartstikke mooi om te doen."

Boer en natuur samen

Het aanleggen van akkerranden vol bloemen voor de flora en fauna deed de familie Eggens al, eerst op eigen kosten. Nu hebben ze met Landschap Overijssel een regeling getroffen. Ze hopen dat ook na 2023 een regeling voor agrarisch natuurbeheer af te spreken is. Het is namelijk niet gratis.

"Het kost ons een hectare grond en als ik die volzet met zetmeelaardappelen levert mij dat meer op. Maar we zijn niet alleen op de wereld om voedsel te produceren, we moeten ook zuinig zijn op onze natuur. Boeren werken sowieso met de natuur. En waar mogelijk willen wij de natuur een handje helpen. Als ik zo de weidevogels kan helpen en kan doen toenemen, dan gaat mijn boerenhart en mijn natuurhart bonzen hoor."

Het meest bijzondere vindt Mariska Eggens wel dat er zoveel vogels op hun plas afkomen en dat al meteen in het eerste jaar. "Ik zag ook een keer twee kemphanen, heel bijzonder, dan weet je waar je het voor doet. Die akkerranden vol bloemen zijn ook goed voor de fazant en patrijs en nog veel meer dieren. Als je al die vogels op je terrein ziet, daar word ik gelukkig van."

Predatie

Volgens de regels moet de 'plasdras' onder water staan op 15 februari, zeker een maand voor de eerste weidevogels een nest gaan maken. Dat is gelukt in Vroomshoop, het enige wat nog moet is een raster-hekwerk tegen vossen en andere predatoren plaatsen. Want predatie is een groot probleem, die vreten de nesten leeg.

"Je houdt met het raster altijd meer tegen, maar niet alles. En dan heb je nog de vliegende brigade, kraaien en ooievaars en andere roofvogels. Die duiken zo op de nesten. Een ei of een pul is voor hun net een bitterbal. Dat frustreert zeker, maar ik doe wat ik kan, het zou mooi zijn als we meer jongen kunnen beschermen tot ze uitvliegen. We doen ons best."

Wildcamera

Speciaal voor de 'plasdras' heeft Mariska een wildcamera aangeschaft. Die staat in een hoek van het land en maakt mooie video's en foto's. "Ik zet alles op mijn youtube kanaal, dan heb ik iets om zelf altijd terug te zien en dan besef je nog maar eens hoe mooi dit alles is."