Ultieme oproep aan Tweede Kamer van actiegroep tegen afvalwaterinjectie: stem morgen tegen

Doe het niet, ga niet akkoord met de motie van CDA en D66 die morgen in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer. Dat is de dringende boodschap van de Stichting Stop Afvalwater Twente in een brief aan alle Tweede Kamerleden. Op de agenda staat morgen een voorstel van Kamerleden Mulder en Boulakjar waarin niet meer wordt gepleit voor het onmiddellijk opschorten van de afvalwaterinjectie in Twente.

De bezorgdheid is groot binnen de stichting. Waar in december een motie over afvalwaterinjectie van hetzelfde CDA-Kamerlid Agnes Mulder met gejuich werd ontvangen, is de sfeer nu wel wat anders. Destijds stemde een meerderheid in de Kamer voor het direct stopzetten van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem.

Het kabinet had allerminst haast met het uitvoeren van die motie en nu ligt daarin ineens een nieuwe motie van het CDA-Kamerlid, waarin dus niet meer wordt gerept over opschorten.

Stop Afvalwater Twente roept de leden van de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de motie. Het zal volgens de stichting leiden tot een hervatting van de oliewinning in Schoonebeek. Een gevolg daarvan is dat er afvalwaterinjecties zullen volgen in Noordoost Twente.