Oranjevrouwen verder op WK na overwinning Kameroen

Oranje is door naar de volgende ronde op het WK voor vrouwen in Canada. De Nederlandse voetbalvrouwen behoren tot de beste vier nummers drie uit de poulefase, nadat Kameroen vannacht van Zwitserland won.

Na de 1-1 tegen Canada in de laatste wedstrijd van de poulefase was het afwachten voor Oranje: zijn de vier punten genoeg voor een plek in de volgende ronde? Thailand had met drie punten al minder goed gepresteerd en ook Zwitserland bleef op drie punten steken na het verlies tegen Kameroen. En dus bleken de vier punten van Oranje genoeg te zijn.

De tegenstander in die volgende ronde wordt Duitsland of Japan, dat regerend wereldkampioen is. Pas nadat alle poulewedstrijden gespeeld zijn, is duidelijk welke van de twee landen het wordt.