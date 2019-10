Documentaire 'We'll be coming' over Europese rentree Go Ahead zaterdag bij TV Oost

De documentaire 'We'll be coming' over de terugkeer van Go Ahead Eagles in Europa wordt zaterdagavond uitgezonden op TV Oost. De docu begint om 21.20 uur en wordt nadien elk uur herhaald.

RTV Oost volgde in samenwerking met de club uit Deventer de rentree op het Europese toneel.

Meerdere verhalen

De docu vertelt niet alleen het verhaal van Go Ahead dat prompt Europa in ging.

Het is het verhaal van ‘Emmen-thuis’, van een lege Groupama Arena. Van de Fokker naar Boedapest en van bestuurslid Henk de Haan. Van Celtic, precies vijftig jaar geleden.

Van alle kanten

De kijkers krijgen het verhaal door de ogen van supporters, spelers en van een bestuurslid Internationale Betrekkingen. We zijn in de kleedkamer, het vliegtuig en bij de wedstrijdbespreking. Overal waar Go Ahead Eagles kwam, komt de kijker ook.

'We'll be coming' is een herinnering aan een uniek, speciaal avontuur. Van Go Ahead Eagles dat Europa in ging. Van een leeg Boedapest en een volle Brink.

"We'll be coming", zaterdag 21.20 uur, elk uur herhaald op TV Oost.