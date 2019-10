Go Ahead Eagles houdt lang stand, maar verliest wel bij PSV

In de eerste helft was het bijna alleen maar PSV dat de bal had, maar het had (zoals wel vaker dit seizoen) moeite met scoren. Vooral Pröpper probeerde het vaak van afstand, maar had het vizier niet op scherp. Ook Narsingh was enkele keren gevaarlijk, maar ook hij wist niet te scoren. Ramselaar was na een klein half uur het dichtst bij een treffer, zijn inzet kwam echter via de paal weer terug in het veld. Go Ahead zette er weinig tot niets tegenover, maar hield achterin stand en dus was de ruststand 0-0.

Na rust veranderde er niets aan het spelbeeld, al kwam Go Ahead er wel een paar keer uit. Groot gevaar leverde dat niet op. Ruim twintig minuten voor het einde kwam PSV dan toch op voorsprong. Brenet vond invaller Siem de Jong en die kon simpel de 1-0 binnen tikken. Go Ahead moest daarna uit de verdedigende stellingen komen en bracht Leon de Kogel. Het spel werd wel iets aanvallender, maar opnieuw kreeg het geen grote kansen en dus bleef het bij 1-0 in Eindhoven.

PSV - Go Ahead Eagles 1-0

1-0 S. de Jong (68)

Arbiter: Janssen

Geel: Duits, Nieveld

PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Moreno, Brenet; Ramselaar, Pröpper, Zinchenko (Jozefzoon/83); Narsingh (Bergwijn/60), L. de Jong, Pereiro (S. de Jong/64).

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Achenteh; Nieveld, Ritzmaier (Teijsse/88), Duits; Antonia (De Kogel/74), Maatsen, Wolters (Ojamaa/59).