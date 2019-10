PEC Zwolle en Willem II komen in teleurstellende wedstrijd niet tot scoren

PEC begon furieus aan het duel en binnen twee minuten hadden Menig (twee keer) en Van Polen al op doel geschoten, maar de bal ging niet binnen. Aan de andere kant schoot Haye net over. Na twintig minuten was Menig opnieuw gevaarlijk, maar zijn schot werd gekeerd door doelman Lamprou. De aanvaller bleef de gevaarlijkste man bij Zwolle, maar ook toen hij alleen op Lamprou afging wist hij niet te scoren. Kort daarna was ook Saymak gevaarlijk, opnieuw bracht de Griek redding. Even later was het rust: 0-0.

In de tweede helft kwam het eerste echte gevaar van Haye, maar Van der Hart hield knap zijn doel schoon. Bij Zwolle was er even later weer een kans voor Menig, maar opnieuw stuitte hij op Lamprou. Geen van beide ploegen had daarna een slotoffensief in huis en dus eindigde het teleurstellende duel in Zwolle in 0-0. De ploeg van trainer Ron Jans blijft daardoor zestiende in de stand van de Eredivisie met 14 punten uit 16 duels.

PEC Zwolle - Willem II 0-0



Arbiter: Blom

Geel: Heerkens

PEC Zwolle: Van der Hart; Schenkeveld, Marcellis, Van de Pavert, Van Polen; Brama, Saymak (Achahbar/75), Warmerdam; Menig, Brock-Madsen (Mokhtar/46), Thomas.

Willem II: Lamprou; Van Anholt, Wuytens, Lachman, Tshimanga; Heerkens, Ojo, Kali; Haye (Koppers/67), Sol (Ogbeche/55), Croux (Abubakar/87).