Heracles Almelo onderuit bij FC Utrecht

Heracles Almelo heeft het uitduel bij FC Utrecht vanmiddag verloren. In de Domstad werd het 2-0 en daarmee is Heracles de derde Overijsselse ploeg die dit weekend verliest en niet tot scoren komt.

Utrecht was in de beginfase de ploeg met het balbezit en was via Zivkovic al vroeg dicht bij een treffer, hij vond echter tot twee keer toe Castro op zijn pad. Heracles kwam er nauwelijks uit en na ruim een half uur kwam er de verdiende 1-0. Te Wierik kreeg de bal bij een hoekschop ongelukkig op zijn rug en zag hem in het doel verdwijnen. Kort daarna kreeg Utrecht bij een nieuwe hoekschop drie kansen op de 2-0, maar die kwam er niet. 1-0 was even later de ruststand.

Na rust verving Kuwas Pröpper en ging de ploeg weer met drie aanvallers spelen. Dat kwam het spel ten goede, want Heracles kwam veel beter in de wedstrijd. Armenteros kon net niet bij een voorzet en na een uur kreeg Darri een goede kans. Hij wist echter niet te scoren. Aan de andere kant raakte Haller de lat. Gosens probeerde het met een fraai schot namens Heracles, maar zag Jensen fraai redden. In de slotfase werd het 2-0. Haller benutte een strafschop na een overtreding van Te Wierik en daarmee was het duel beslist. In de laatste minuut kreeg Breukers nog rood voor het neerhalen van de doorgebroken Zivkovic.

FC Utrecht - Heracles Almelo 2-0

0-1 Te Wierik (32/eigen doelpunt)

2-0 Haller (85/strafschop)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Amrabat, Leeuwin, Armenteros

Rood: Breukers (90)

FC Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Van der Meer; Amrabat, Strieder (Van der Maarel/21), Barazite (Ludwig/68), Ayoub; Zivkovic, Haller.

Heracles Almelo: Castro; Breukers, Te Wierik, Pröpper (Kuwas/46), Hoogma, Gosens; Bruns, Pelupessy, Duarte (Vermeij/81); Armenteros, Darri (Navratil/88).