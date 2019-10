FC Twente wint door strafschop in blessuretijd van Ajax

FC Twente heeft vanavond het thuisduel met Ajax gewonnen. In de blessuretijd benutte Klich een strafschop en dat was de enige treffer van de wedstrijd.

In de eerste helft creëerden beide ploegen weinig echte kansen. Klich probeerde het twee keer van afstand, maar zag Onana redding brengen. Ajax kreeg enkele mogelijkheden maar scoorde ook niet. Seys was namens Twente nog dichtbij, maar zijn volley ging over. De beste kans was vlak voor rust voor Younes, maar hij schoot na een mooie actie naast. Even later was het rust: 0-0.

Direct na rust was Dolberg dicht bij de openingstreffer na een fout van Van der Heyden, maar zijn inzet ging naast. Even later bracht Marsman, met enige moeite, redding op een vrije trap van Schöne. Aan de andere kant schoot Ter Avest net over de kruising boven Onana. Ook Ziyech probeerde het met een schot, maar dat ging voorlangs. Het leek bij 0-0 te blijven, maar in blessuretijd zorgde Klich dus met een benutte strafschop alsnog voor de zege voor Twente.

FC Twente - Ajax 1-0

1-0 Klich (90+1/strafschop)

Arbiter: Higler

Geel: Ter Avest, Thesker, Klich, Dijks, Ede, Schöne

Rood: Viergever (90+1/2x geel)

FC Twente: Marsman; Ter Avest, Bijen, Thesker, Van der Lely; Mokotjo, Van der Heyden (Ede/82), Klich; Celina, Ünal, Seys (Yeboah/65).

Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Dijks; Ziyech, Schöne, Klaassen; El Ghazi, Dolberg (Cassierra/75), Younes.