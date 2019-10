Eurosped Twente vrijwel zeker uitgeschakeld in Europa na ruime nederlaag

Voor de volleybaldames van Eurosped Twente lijkt het Europese avontuur vrijwel zeker voorbij na de eerste ronde in de CEV-Cup. De nationale bekerwinnaar verloor vanavond in Almelo de eerste confrontatie van het het Tsjechische VK UP Olomouc. Het werd 0-3. Volgende week is de return.

Door de ruime nederlaag lijkt het een onmogelijk verhaal te worden om de eerste ronde in het Europese toernooi te overleven. In Tsjechië moet Eurosped volgende week dan ook ruim winnen. VK UP Olomouc is het universiteitsteam van de Tsjechische stad Olomouc. Het team eindigde vorig jaar als tweede in de prestigieuze competitie en doet dit jaar wederom mee om de titel.



Nipt tekort in de sets

Dat krachtsverschil werd duidelijk in de wedstrijd in Almelo. Al begon Eurosped in de eerste twee sets nog wel aardig. De ploeg van trainer Jan Berendsen nam een 14-12 voorsprong, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen in de eerste set: 22-25. Ook in de tweede set was er halverwege een ruime voorsprong, maar weer trokken de bezoekers aan het langste eind: 21-25.



Geen wederopstanding

In de derde set was het verschil wederom niet groot. Olomouc nam een snelle voorsprong, maar Eurosped knokte zich terug tot 17-17. Uiteindelijk beslisten de bezoekers dit duel en waarschijnlijk ook het tweeluik door met 20-25 toe te slaan. De return is volgende week woensdag in Tsjechië. Die wedstrijd wordt om 17.00 uur gespeeld.