Grote opkomst bij omstreden lichtjesavond in Rijssen

De omstreden lichtjesavond in Rijssen was met 600 bezoekers een groot succes.

Al in 2013 vroeg Johan Nijkamp een vergunning aan voor het evenement op algemene begraafplaats 't Lentfert. In omliggende plaatsen is dat nooit een probleem. Maar in Rijssen bleef de vergunning voor 2014 in eerste instantie uit.

Toen het gemeentebestuur de vergunning alsnog verleende voor dat jaar, werd hij schielijk ook weer ingetrokken. Er zou geen draagvlak voor zijn in het orthodox christelijke stad.

Veel sympathie op Facebook maar ook dreigementen

Voor 2016 probeerde Johan Nijkamp van Uitvaartzorg Nijkamp het weer en dit keer met succes. Zijn initiatief werd breed gedeeld op Facebook en kon op veel sympathie rekenen. Vrijwilligers meldden zich spontaan.

Maar kritiek was er ook. Nijkamp werd zelfs bedreigd, al wil hij daar niet teveel over kwijt. "We behandelen iedereen met respect, dan verwachten wij ook met respect behandeld te worden".

Verbondenheid met elkaar

Een van de vrijwilligers is José Smeijers. Zij en haar man verloren tien jaar geleden hun 15-jarige zoon Anne Jan aan leukemie. Ze is blij dat de tocht nu wel door kan gaan: "Het geeft verbondenheid met elkaar."