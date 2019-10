Heracles Almelo in KNVB-beker na vroege rode kaart uitgeschakeld door Sparta

Ook Heracles Almelo is er vanavond niet in geslaagd om de kwartfinales van de KNVB-beker te bereiken en daarmee zijn de Overijsselse clubs al voor de winterstop uitgeschakeld. De ploeg van trainer John Stegeman verloor in eigen huis, na een vroege rode kaart voor Lerin Duarte, met 3-0 van Sparta Rotterdam.

Heracles had het initiatief in het begin, maar kreeg geen grote kansen. Sparta kwam daarna iets beter in de wedstrijd en kreeg kansjes via Verhaar en Van Moorsel, maar zij kopten over. Na een half uur kwam het duel los. Duarte moest er met rood af nadat hij Brogno een tik in het gezicht gaf. Kort daarna kreeg Armenteros twee goed kansen, maar scoorde niet. Aan de andere kant bracht Castro goed redding op een fraaie inzet van Verhaar en een paar minuten later floot Gözübüyük voor de rust: 0-0.

Kort na rust was het wel raak voor Sparta. Verhaar vond El Azzouzi en die kon ongedekt de 0-1 binnenkoppen. Van Moorsel schoot even later net naast en aan de andere kant probeerde Armenteros het uit een moeilijke hoek, hij zag Kortsmit redden. Na een uur was het 0-2 en opnieuw was het El Azzouzi die scoorde. Hij benutte een rebound na een redding van Castro op een inzet van Brogno. Invaller Van Mieghem kreeg nog een kans op de aansluiting, maar zag Kortsmit redden. Even later deed de doelman dat ook op een kopbal van Gosens. Aan de andere kant werd het zelfs nog 0-3. El Azzouzi maakte zijn derde van de avond. 0-3 was ook de eindstand en dus zit het bekerseizoen er voor de Overijsselse clubs op.

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam 0-3

0-1 El Azzouzi (48)

0-2 El Azzouzi (60)

0-3 El Azzouzi (88)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Brogno, Bruns, Dijkstra, Floranus

Rood: Duarte (29)

Heracles Almelo: Castro; Droste, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns, Pelupessy, Duarte; Kuwas (Navratil/66), Armenteros, Darri (Van Mieghem/71).

Sparta Rotterdam: Kortsmit; Dumfries, Breuer, Vriends, Floranus (Van Drongelen/82); Dougall, Van Moorsel (Goodwin/67), Dijkstra; Verhaar, El Azzouzi (Chevreuil/90), Brogno.