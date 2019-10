Go Ahead Eagles sluit jaar af met gelijkspel bij FC Groningen

FC Groningen was de betere ploeg in de beginfase. Zwarthoed moest enkele keren redding brengen, maar deed dat bekwaam. Namens Go Ahead probeerde De Kogel het van afstand, maar schoot naast. Na twintig minuten was het raak voor de thuisploeg. Mahi schoot fraai de 1-0 binnen. Tien minuten later kwam de Deventer ploeg op gelijke hoogte. Antonia maakte op mooie wijze gelijk tegen zijn oude club. Na een redding van Zwarthoed op een schot van Bacuna was het rust: 1-1.

Het was Go Ahead dat op zoek ging naar de voorsprong na rust. Ritzmaier probeerde het van ver en even later met een volley, maar hij scoorde niet. Aan de andere kant was Groningen een paar keer gevaarlijk, maar slordig in de afronding. Ritzmaier was even later opnieuw gevaarlijk, maar Hateboer kopte zijn schot uit het doel. In de slotfase kreeg Sørloth nog een grote kans, maar hij schoot over en dus bleef het bij 1-1 in Groningen. Go Ahead gaat door dat resultaat als hekkensluiter de winterstop in.

FC Groningen - Go Ahead Eagles 1-1

1-0 Mahi (20)

1-1 Antonia (31)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Hateboer, Bacuna, Schenk, Maatsen

FC Groningen: Padt; Hateboer, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Tibbling, Bacuna (Hiariej/70), Jenssen, Rusnák (Idrissi/84); Mahi, Van Weert (Sørloth/58).

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Nieveld, Schenk, Achenteh; Ritzmaier, Maatsen; Antonia (Brands/82), De Kogel (Locigno/67), Wolters (Hendriks/46).