Bijna vijftigduizend producten ingepakt voor Kerstpakkettenactie Zwolle

Afgelopen weekend zijn de spullen ingezameld, gisteren zijn ze ingepakt. De Zwolse Kerstpakkettenactie heeft ruim 2100 kerstpakketten voor minima in de stad opgeleverd. Zo'n tweehonderd vrijwilligers hadden de bijna vijftigduizend ingezamelde producten in een paar uur tijd ingepakt.

Vrijdag en zaterdag stonden in verschillende supermarkten in de stad vrijwilligers om spullen in te zamelen voor de kerstpakkettenactie. De actie bestaat sinds 2006, leverde vier jaar geleden nog 350 pakketten op en is inmiddels dus flink gegroeid.

In de loods van de voedselbank werden de handen gisteren flink uit de mouwen gestoken om de pakketten op tijd klaar te hebben. "Elk pakket is minimaal gevuld met 18 producten", vertelt coördinator Jan de Beer.

Koffie, pasta, rijst

"Wasmiddel, koffie, soep, pasta, rijst, conserven, snoep en broodbeleg. Daarnaast hebben we er extra’s in opgenomen: een aanbiedingsbrief, een informatiefolder van KerstinZwolle, een muziek-cd 'Waarom Kerst', een tegoedbon van de Gift City en de 'Hoopspecial' van Hour of Power. Tenslotte is er in 1.000 pakketten een boek gegaan ter waarde van 16,50 euro van 'Zwolle kleur Oranje'."

De pakketten zijn door verschillende maatschappelijke organisaties opgehaald en worden uitgedeeld aan cliënten. "Er zijn zelfs 250 bananendozen vol met voedsel overgebleven", zegt De Beer. "Dat is gegeven aan de Voedselbank voor al de dagen na Kerst."