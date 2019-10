Odaci en Koetsveld: van verdeeldheid naar verbinding

Als ze het achterliggende jaar moeten samenvatten in een woord, is dat verdeeldheid. En die is niet alleen zichtbaar in onze samenleving maar ook in de wereld en in Europa.

Wereldwijd gedragen oplossingen zijn nodig

In een wereld waarin alles met alles verbonden is, zijn de grote problemen niet meer vanzelfsprekend lokaal of regionaal op te lossen.

De spanningen rond de huidige migratiestromen, tussen Rusland en Europa, de oorlog in Syrië en de uitbuiting van de aarde vragen om wereldwijd gedragen oplossingen.

Wat is onze identiteit?

Het maatschappelijk debat in Nederland spitst zich toe op de vraag naar onze identiteit. Koetsveld: "Het lijkt wel alsof die identiteit vastligt in de figuur van Zwarte Piet. Het Christuskind is verdwenen."

Sinds God uit het midden van de samenleving is verdwenen moet het geestelijk vacuüm worden gevuld. Het is de uitdaging voor 2017 om daar invulling aan te geven.

Zondag 1 januari 2017, in Hoogtij, na het nieuws van 0800 uur.