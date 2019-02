RTV Oost-verslaggever bijna in de boeien bij maken item buurtpreventie-apps

Het nieuwe netwerk van buurtpreventie-apps in Goor blijkt uitstekend te werken. Dat blijkt wel nadat een verslaggever van RTV Oost woensdagavond voor wat beelden in het donker de wijk in ging. Er werd gelijk groot alarm geslagen.

Journalist Paul Schabbink was bezig met het maken van beelden voor een reportage over buurtpreventie-apps en wilde, om het verhaal beeldend te maken, wat shots van een 'schimmige figuur' die zich verdacht ophoudt in de wijk.



Daarvoor strikte hij zijn zoon die, getooid met muts, de straten inliep en wat woningen bekeek. "Het was zeker niet de bedoeling om onrust te zaaien en we dachten nog aardig onopvallend bezig te zijn maar dat was dus niet zo."

Politie gealarmeerd

Binnen de kortste keren werd de politie gealarmeerd en werden omwonenden via de buurtpreventie-app gewaarschuwd. Op dat moment was Schabbink, ook woonachtig in Goor, alweer op weg naar huis. Daar aangekomen kwam hij erachter dat zijn actie als zeer verdacht werd ervaren.



Alle netwerken in Goor zijn namelijk sinds kort met elkaar verbonden. "Dat is ook juist de reden dat ik deze reportage maak want dat is in de regio uniek. Dat ik er op deze manier achter kom hoe het nu in het echt werkt was niet de opzet maar wel mooi. Ik ga het zeker gebruiken in het item"

Uitzending

De reportage over het netwerk van buurtpreventie-apps in Goor wordt komende zondag uitgezonden in het programma Overijssel Vandaag op TV Oost.



Dan legt initiatiefnemer André Bouma uit hoe hij alle wijken in Goor via Whats App aan elkaar heeft gekoppeld. Ook de politie en burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente komen aan het woord.