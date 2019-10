Go Ahead Eagles verliest bij Roda JC vooral van zichzelf

Go Ahead Eagles heeft in de eredivisie een zure nederlaag geleden tegen directe concurrent Roda JC. In Kerkrade waren de kansen voor de formatie van Hans de Koning, maar ging de thuisploeg er twintig minuten voor tijd met de winst vandoor, 1-0.

Go Ahead kwam in het Parkstad Limburg stadion sterk uit de startblokken en kreeg al vroeg twee goede kansen op de openingstreffer. Eerst kon Manu op snelheid langs zijn tegenstander, maar zijn schot belandde in het zijnet. Even later had Ritzmaier een vrije doortocht aan de linkerkant en kon op het doel van Van Leer af, maar de inzet van de linksback miste precisie. In het vervolg werd het publiek in Kerkrade niet echt vermaakt, want beide ploegen speelden aftastend. De bezoekers kregen voor rust nog wel een goede mogelijkheid via Antonia, maar zijn voorzet op de geheel vrijstaande Manu werd onderschept door Ananou.

Ook na rust bleef Go Ahead de beste kansen houden en was het dichtbij via Manu. Aan de overkant ging een kopbal van Ajagun een meter over het doel van Zwarthoed. Na een uur kreeg Hendriks de grootste kans van de wedstrijd, maar voor open doel nam de aanvaller de bal verkeerd aan. Volledig tegen de verhouding in kwam Roda JC twintig minuten voor tijd op voorsprong via Kum, die ongedekt van dichtbij voor de 1-0 kon zorgen. Go Ahead ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar vond die niet en verliest daardoor bij een directe concurrent.

Roda JC - Go Ahead Eagles 1-0

1-0 Kum (70)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Ritzmaier, Locigno, Crowley, Schahin

Roda JC: Van Leer; Milec, Ananou, Kum, Van Peppen; Van Hyfte, El Makrini, Ajagun (Badibanga/66); Van Velzen (Gnjatic/81), Schahin, Paulissen (Werker/87).

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk (De Kogel/85), Ritzmaier; Locigno (Suk/62), Crowley, Chirivella; Antonia, Hendriks, Manu.