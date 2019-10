FC Twente wint door benutte strafschop Klich van Heerenveen

Twente was de sterkste ploeg in het begin en vooral Jensen was op dreef. Eerst kon hij alleen op Mulder af, maar kreeg de bal niet goed mee. Kort daarna kopte Seys op Mulder en bracht de doelman ook redding op twee inzetten van Jensen. Aan de andere kant leek Ghoochannejhad op Marsman af te kunnen, maar Thesker hield hem van de bal. Zeneli was het dichtst bij een treffer voor rust, maar zijn schot ging net naast. De ruststand was even later 0-0.

Kort na rust was het raak voor FC Twente. Ünal ging naar de grond na een duel met Mulder en Klich mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. De aanvoerder faalde, voor de vijfde keer dit seizoen, niet en dus was het 1-0. Jensen kreeg even later een kans op de tweede voor Twente, maar vond Mulder op zijn pad. Daarna ging Heerenveen op zoek naar de gelijkmaker. Ghoochannejhad schoot op Marsman en even later miste Van Aken van dicht bij het doel de bal uit een hoekschop. Larsson was nog dichterbij, maar zijn inzet ging via de lat over. De gelijkmaker viel echter niet en dus pakte Twente de drie punten.

Door de zege is Twente Heerenveen gepasseerd op de ranglijst en is het voorlopig zesde.

FC Twente - sc Heerenveen

1-0 Klich (54/strafschop)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Mulder, Van Amersfoort, Klich, Schmidt

FC Twente: Marsman; Ter Avest, Andersen, Thesker, Van der Lely (Trajkovski/64); Mokotjo, F. Jensen, Klich; Celina (Bijen/81), Ünal, Seys (Ede/63).

sc Heerenveen: Mulder; Marzo, Schmidt, Van Aken, Namli (Veerman/75); Thorsby, Kobayashi, Van Amersfoort (Ødegaard/84); Zeneli, Ghoochannejhad, Larsson.