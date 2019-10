Heracles Almelo simpel langs Excelsior na vroege rode kaart

Excelsior was de gevaarlijkste ploeg in het begin van het duel, maar grote kansen leverde dat niet op. Na twintig minuten kon Ondaan koppen, maar Castro bracht redding. Aan de andere kant was de eerste kans voor Peterson, maar hij tikte net naast. Even later moest Excelsior met tien man verder. Mattheij kreeg al na ruim een half uur zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. Kuwas profiteerde kort voor rust door de 1-0 te maken. Dat deed hij nadat de bal terugkwam van de lat. 1-0 was ook de ruststand.

Nadat de bal er al bijna inging via Faik, na zeven minuten spelen in de tweede helft, was het na een klein uur wel raak voor Heracles. Bruns maakte op aangeven van Van Ooijen zijn eerste doelpunt van het seizoen. Even later deed Te Wierik dat ook. Die treffer betekende de 3-0 en daarmee was het duel al beslist. In de slotfase maakte Peterson het feest compleet door zijn tweede voor Heracles binnen te koppen: 4-0. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van Armenteros, die kort daarvoor zelf een kans op de 4-0 miste. Even later was het afgelopen.

Heracles komt door de zege op 28 punten is daarmee voorlopig negende.

Heracles Almelo - Excelsior

1-0 Kuwas (42)

2-0 Bruns (58)

3-0 Te Wierik (66)

4-0 Peterson (84)

Arbiter: Mulder

Geel: Bruins, Pröpper

Rood: Mattheij (34/2x geel)

Heracles Almelo: Castro; Te Wierik (Droste/72), Pröpper, Hoogma, Gosens (Van de Berg/87); Bruns, Pelupessy (Darri/68), Van Ooijen; Kuwas, Armenteros, Peterson.

Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Kuipers; Faik, Bruins, Koolwijk; Elbers (Fortes/71), Hasselbaink (Van Duinen/79), Ondaan (Massop/46).