PEC Zwolle onderuit op bezoek bij FC Utrecht

De eerste kans was voor Joosten, maar hij schoot hard naast. Aan de andere kant volleyde Mokhtar ook naast het doel. Leeuwin leek even later wel te scoren, maar zijn schot ging in het zijnet. Utrecht was het meest dreigend en dat leverde kort voor rust de 1-0 op. Kerk was in duel met Van Polen en via de verdediger ging de bal het doel in: 1-0. Dat was ook de ruststand.

Zwolle begon dreigend aan de tweede helft, maar het doelpunt viel al snel aan de andere kant. Kerk was nu wel zelf de doelpuntenmaker. Utrecht bleef daarna de betere ploeg en opnieuw kreeg Kerk een kans, dit keer voorkwam Van der Hart een treffer. Tien minuten voor het einde was het wel raak. Kerk vond Barazite en die schoot de derde en beslissende treffer binnen. Brock-Madsen deed met zijn vijfde treffer van het kalenderjaar nog iets terug namens Zwolle, maar verder kwam de ploeg niet.

FC Utrecht - PEC Zwolle 3-1

1-0 Van Polen (44/eigen doelpunt)

2-0 Kerk (49)

3-0 Barazite (80)

3-1 Brock-Madsen (86)

Arbiter: Janssen

Geel: Van Polen, Ayoub, Ongenda

FC Utrecht: Jensen; Van der Meer, Janssen, Van der Maarel, Troupée; Ayoub, Leeuwin, Klaiber, Joosten (Barazite/75); Haller (Labyad/87), Kerk (Zivkovic/87).

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Warmerdam; Holla, Thomas, Saymak (Marinus/65); Mokhtar (Ongenda/65), Brock-Madsen, Menig (Achahbar/88).